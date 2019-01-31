影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



最強北極寒流「極地渦旋」（Polar Vortex）30日發威，美國中西部各州城市因酷寒停擺，芝加哥居民上網分享各種天寒地凍的影像，還將芝加哥與西伯利亞二詞結合，戲稱自己住在「芝伯利亞」（#Chiberia）！

芝加哥是全美第三大城，氣溫卻降至比南極部分區域還冷，已被預測將成「極冷中心」，30日一早測得攝氏零下28.3度（華氏零下19度）即打破1966年的白天最低溫紀錄，體感溫度據報是攝氏零下45度。預期實際溫度會持續下探，有可能挑戰1985年的攝氏零下32.8度（華氏零下27度）全市最低溫紀錄。

因為天寒地凍，芝加哥的公路難得不壅塞，照常發車的公車、地鐵與通勤電車門可羅雀。餐廳、商店與知名觀光景點歇業，兩座主要機場取消超過1500個航班，美國國鐵（Amtrak）全部班次停開，市長易曼紐（Rahm Emanuel）已呼籲市民盡可能不要外出。

除芝加哥外，北達科塔州格蘭福克斯（Grand Forks, ND）測得攝氏零下54度的極低溫。中西部各州停班停課，向來習慣冬季惡劣天氣的居民都留在家中，還有人通報疑似是霜震（frost quake）的神秘壓碎聲。醫院可見民眾因凍瘡或低溫相關疾病求診，監獄取消受刑人的家屬會見。為避免啤酒在運輸過程結凍，製造商決定推遲出貨。農民採取各種措施保護乳牛、幼犢與各種牲口，還為家禽蓋起冰屋，動保團體則建議飼主將寵物帶進家中。

據報已有9人死亡，約2.5億美國居民將感受到寒意，各地均開設臨時避寒收容所。約9000萬人將面對攝氏零下17度（華氏零度）的低溫。30日太陽下山後的溫度會降得更低，包含紐約與華府在內，預測中西部與東北各地至少40個低溫紀錄可能會被打破。