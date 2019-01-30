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美各州恢復聖經課 川普表態支持

2019-01-30 18:54台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

針對美國各州打算在公立學校推出聖經識讀課，總統川普稍早透過推特推文表示歡迎。據有意推動法案的議員指出，從歷史與文化角度了解聖經，能讓學生更進一步了解美國社會的形成基礎。目前共有6州打算讓聖經課成為公立學校的選修課程之一。

據《基督徒郵報》報導，川普是在週一於推特上推文指出，「許多州都推出聖經識讀課程，讓學生可以選擇閱讀聖經。開始回頭？太棒了！」北達科他州議員麥克威廉斯受訪時指出，聖經識讀課可讓學生了解美國社會形成的基礎為何，包括如何促進形成美國制憲會議。

他指出，「只要不在學校教導信仰的話，我們就會努力加以推動。因為當外界看聖經對美國歷史影響時，就會發現法官制度是來自出埃及記第18章。」

不過，對此提案，美國政教分離聯盟已表示反對。目前密蘇里州、印第安納州、西維吉尼亞州、維吉尼亞州與佛羅里達都考慮推出類似法案，去年阿拉巴馬州、愛荷華州與西維吉尼亞州也都曾考慮法案，但尚未被通過。

據《ABC新聞》報導，肯塔基州則已通過聖經識讀法案並在2017年生效。基督教佈道家史都華表示，「我相信如果我們開始在公立學校教導聖經，對這個國家與每一個孩子來說都是一項巨大祝福，因為這個國家是建立在基督教之上的。」

去年田納西州也通過了一項法案，要求在學校明顯地方呈現「我們相信上帝」的座右銘。

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川普埃及信仰

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