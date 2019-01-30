美中建交40年 美中台一代人命運改變

時任中共國務院副總理的鄧小平（中）一九七九年一月廿九日抵達美國白宮訪問，美國總統卡特（右）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。 圖／維基百科 分享 facebook 1979年1月29日，卡特總統在白宮南草坪歡迎中國國務院副總理鄧小平訪美；1979年1月1日，美國與中華人民共和國建交，同時宣布與在台灣的中華民國斷交，美中關係邁入新紀元；如今，川普總統與中國國家主席習近平，為持續數月的美中貿易戰彼此角力，尋求解套。

40年前的華府，因鄧小平全面動員，這是美國第一次接待來自中華人民共和國的領導人，也是華府甘迺迪演藝中心啟用7年多來，第一次承接國家重大外交任務。

華盛頓郵報當時一篇「幕後傳真」，留下這段紀錄：

除了中國代表團成員，當晚出席的數千賓客多是洋人，少數出席的華人包括華裔建築師貝聿銘與國會圖書館中文部主任王冀等，出席稍早白宮玫瑰園接待會的華人更是屈指可數；當年32歲的趙韞慧(即作家韓秀)作為當時逃出「紅色中國」的第一位美國人，也到場感謝卡特和國務院協助，讓她離開美國近30年後，得以重回祖國。

本報訪問了曾見證、參與鄧小平當年訪美行程的華府人，談起40年前的場景，彷彿歷歷在目。

已退休的美中商業委員會前財務長彼德曼(Rick Peterman)當時還只是國會助理，印象最深的是，進甘迺迪中心時巧遇影星伊麗莎白泰勒和當時的夫婿參議員華納(John Warner)，他有禮貌地為兩人拉門，一睹巨星丰采。

當時同樣是國會小助理的蘇思綱(Scott Seligman)，雖無緣到白宮或是甘迺迪中心，但美中建交讓他對中國產生莫大興趣；他學中文，在中、港、台居住八年，曾在北京開設顧問公司為美國企業向中國政府遊說，也是普林斯頓大學在中國的第一位面試官，流利的普通話讓他和來自中國的乾兒子溝通無礙，也讓他成為當今研究在美華裔歷史的權威之一。

華府智庫CSIS中國問題專家羅斯(Madelyn C Ross)1979年1月還在新澤西州普林斯頓大學的課堂，同年九月，就和第一批交流計畫的美國學生，在北京大學上課。

和羅斯一樣，同屬第一批美國留中學生的還有潘文(John Pomfret)、安明遠(Stephen Allee)，兩人都是中國政府選出、1979年入讀南京大學的八位美國研究生之一；潘文後來擔任華盛頓郵報駐北京辦事處主任，安明遠則是華府沙可樂亞洲藝術館中國書畫部主任。

第一批前進中國的美國學生，過去40年在美國商界、政界、學界、新聞界扮演「中國通」角色，為兩國彼此認知搭橋，他們的生命軌跡，也因為美中建交，和中國密切連結。

當時就讀蔣介石夫人宋美齡母校衛斯理學院的高絲坦(Margery Goldstein)人不在華府，但對那個一月記憶清晰，「尤其是校園裡的台灣、香港學生，他們的憤怒、恐懼，記憶猶新。」 憤怒的台灣留學生中，包括美利堅大學國際關係博士班學生巫和怡。

他們分別代表建交前滯留中國數十載的美國公民、幕後推動美中建交的華裔移民菁英、支持中國民主化數十年不改其志的台灣旅美學人，和建交後中國第一批公費留美生，在訪問裡回顧牽動他們人生軌跡的1979年。