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影／美各州急防極地渦旋南襲 川普想諷全球暖化被打臉

2019-01-30 16:00聯合報 記者周辰陽╱即時報導

最強北極寒流「極地渦旋」（Polar Vortex）南襲，美國氣象單位29日發出預警，部分地區氣溫可能低到攝氏零下53度。有氣象學家指出，各地將會冷到「難得一見」！

根據預測，極地渦旋先橫掃中西部，接著朝美東前進。至少5500萬人會遇上攝氏零度以下的氣溫，各地低溫與寒風都有可能破紀錄。最低氣溫預期出現在29日到31日間，芝加哥將面對攝氏零下33度低溫，寒風將讓體感溫度下探攝氏零下46度，感覺甚至會比南極部分地區還要冷。

美國國家氣象局（NWS）明尼蘇達州雙城（Twin Cities, Minnesota）分處警告，當地可能冷到出門5分鐘就會出現凍瘡，應盡可能限縮出外時間。愛荷華州氣象預報單位甚至直指人在戶外「應避免深呼吸，將談話降到最低程度」。

除威斯康辛、密西根與伊利諾等中西部各州外，就連氣候向來比較宜人的阿拉巴馬與密西西比等南部各州的州長都宣告緊急狀態。威斯康辛州預期降雪60公分，伊利諾州雪量預測約15公分，喬治亞州也預期會下雪。有關單位建議民眾穿著保暖衣物，留在家中，照顧好老弱婦孺。

全美各地29日與30日已有超過2700個國內外航班取消，2月3日就要迎接NFL超級盃登場的喬治亞州亞特蘭大也受到影響，民眾忙著囤積食物與日常用品。以中西部各州為主的各級學校與商店紛紛關門，郵局、部分政府機關與私人企業停班，部分城市開設臨時收容所，芝加哥則傳出穿上加拿大鵝（Canada Goose）等精品大衣外出的民眾遭人持槍打劫。

向來質疑氣候變遷是否出於人為因素的美國總統川普也沒有放過機會，上推特嘲諷「全球暖化是怎麼回事？拜託快點回來，我們需要你！」

不過，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）專門提供氣候資訊的官方網站Climate.gov卻不賞臉。在臉書與推特貼出一張2015年的漫畫，簡單說明冬季風暴不代表全球暖化沒有發生，同時還附上科普文章。就算沒有指名道姓，也被外界認為是打臉川普。

一名路人行經美國芝加哥河時停下腳步，用手機拍下河面因極地渦旋來襲而結凍的景象。美...
一名路人行經美國芝加哥河時停下腳步，用手機拍下河面因極地渦旋來襲而結凍的景象。美國氣象單位29日發出預警，部分地區氣溫可能低到攝氏零下53度。路透
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