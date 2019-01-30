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民主黨改革派要徵富豪稅 彭博、舒茲參選路受阻

2019-01-30 15:10世界日報 編譯劉煥彥／綜合29日電

前紐約市長彭博。 美聯社
前紐約市長彭博。 美聯社
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多位億萬富豪有意爭取民主黨提名，角逐2020年總統大位，但黨內改革派高唱應該課徵富豪稅，並且在法規上加強管制華爾街，恐怕將阻礙前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）與星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）進軍白宮之路。

「華爾街日報」報導，這幾天彭博在新罕布夏州活動，29日先出席一場地方團體的早餐會，又考察了當地一家金屬零件工廠。他在一家餐廳停留時被問及，民主黨人是否還有胃納再接受一位億萬富翁時，彭博說「我不知道，這就是為何要有選舉過程」。

針對2017年底川普總統主導的減稅修法，民主黨內有些人認為應該開徵富豪稅，甚至還有人未點名的呼籲富豪參選人，不要再自己拿錢出來支援民主黨選舉。

民主黨策士柯菲尼斯（Chris Kofinis）說：「在民主黨初選中，很多參選人都拋出課徵富豪稅的想法，如此一來彭博只會變成這些人的攻擊對象與出氣包。如果你是個訴諸民粹意識的參選人，就會避開彭博這種人。」

星巴克創辦人舒茲先前接受電視節目「60分鐘」訪問時表示，他正考慮以獨立候選人的身分投入總統選戰，而彭博希望與他保持距離。

彭博說：「第一，你要走獨立參選這條路就不會贏，因為選舉人團需要多數表決；第二，走這條路只會讓川普成功連任。」

至於長期投入環保與慈善事業的舊金山億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)本月初表示，他不會出來選2020年總統，因為他在推動彈劾川普這件事的影響力更大。

民主黨川普

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