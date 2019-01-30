華郵／ABC民調：56%選民絕不支持川普連任

2019-01-30 15:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合29日電



川普。美聯社 分享 facebook 川普總統2020年連任之路的挑戰愈來愈多，不僅過半選民表示肯定不會投票給他，民主黨也群雄並起；只是目前民主黨有意出馬角逐總統大位的人太多，現階段尚無人民意支持度達到兩位數。

根據華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(ABC News)29日公布的最新民調，56%登記選民表示絕不會支持川普連任總統；肯定會支持他的僅有28%；14%選民還不確定。

對此川普29日接受華郵訪問時說：「這比我在2016年的數字好多了，我覺得這很容易就會改變，我們會表現很好的。」

然而，由紐約州馬里斯特學院(Marist College)進行的另一項民調結果，呼應了這次華郵民調，其中57%受訪者表示肯定不會支持川普、表示肯定支持他的選民有30%；這兩個數字都與華郵民調相仿。

問題是，民調日期更近的華郵民調顯示，反對川普的民眾態度更堅定，因為調查問題中有一題問說，大家是否「考慮投給他」，但在前一題持「肯定反對」態度的登記選民，在這一題的立場並未動搖，這意味多數美國民眾反對川普的聲音很強大。

然而華郵分析，川普在2020年總統大選不見得需要獲得56%選民支持，因為他在2016年大選拿到46%選民支持就當選。

其次，若星巴克創辦人舒茲(Howard Schultz)等獨立候選人參選，還可能拉走民主黨的部分選票，使得川普需要成功連任的支持比例更低。

此外華郵/ABC News民調也顯示，表態為民主黨選民或傾向民主黨的獨立選民中，目前有56%無法說出自己支持的任何一位參人名字，而且沒有一位可能出馬人選的支持度達到10%。

該民調顯示，在民主黨群雄中，目前人氣支持度前兩名是前副總統白登(Joe Biden)，以及加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)。