監視中俄朝 美欲在日部署防禦雷達

2019-01-30 14:11 世界日報 編譯中心╱綜合29日電



日本「讀賣新聞」28日報導，面對中國、俄羅斯與北韓持續增強的飛彈實力，美國有意於2025年在日本部署名為「國土防禦雷達」（HDR）的大型固定雷達，藉以防禦包括高超音速武器在內的新銳飛彈威脅。

有別於傳統雷達，國土防衛雷達屬於大型早期預警雷達，具備自主目標識別和持續精確跟蹤能力，這種長程預警雷達規畫部署在美國本土、夏威夷和關島，目前僅在夏威夷完成部署。

報導引述多名美日政府消息人士說法表示，美國目標2025年底在日本部署HDR，部署在夏威夷的HDR則將於2023年開始運作，屆時兩地的雷達將可互相搭配。美方近日將探詢日本意願，該雷達也將用於監測攻擊衛星的「殺手衛星」與太空垃圾。

倘若日本當局答應讓這美國在日本國土部署這款雷達，那麼就是美國首個進駐海外的「國土防衛雷達」。而且，日本引進這個雷達也意味著它能分享到這個雷達收集的各種軍事情報。消息人士稱，美軍還打算與自衛隊分享從雷達上獲得的數據，以加強日本本國反導能力。

時事通訊社也從美國軍方消息人士得知，美國要強化反飛彈系統，是為了應對中俄開發的新型超音速兵器。美國將雷達基地建在日本和夏威夷，是為了填補美國眼下的「太平洋雷達空白區」。因為中國開發的車載移動飛彈發射台難以追蹤，所以有必要提高在飛彈發射地點附近的探測能力。