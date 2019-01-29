沒醫保病不起 美國人牙疼到墨西哥看診

2019-01-29 17:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合28日電



對於許多沒有醫療保險的美國人來說，毗鄰加州的墨西哥小鎮格瑞羅(Vicente Guerrero)是看診旅遊的首選，其中又以牙醫看診為大宗，當地有350多位牙醫，另有人到當地配眼鏡或購買便宜藥品。

墨西哥小鎮得名自墨西哥同名前總統，因為大批美國人到此就診而有了阿戈多內斯(Los Algodones)市或臼齒市(Molar City)之稱。

赴墨西哥看診旅遊的人們往往沒有保險，他們在格瑞羅只要花相對少的錢就能看牙醫、整形、配眼鏡或買藥。

看診的觀光客可以開車就入境墨西哥，或者可把車停在每天只要八元的停車場，步行通過海關，入境墨西哥阿戈多內斯市；美國人可以攜帶許多物品通過這個檢查哨入境墨西哥，但返美時的檢查會較嚴格。

格瑞羅只有四個街區大，但這個迷你小鎮駐有350名牙醫，以及整形醫師、驗光師和藥劑師。

冬天是格瑞羅最繁忙的季節，商業內幕(Business Insider)攝影記者韋斯(Andrew Waits)早前造訪時，發現部分牙醫診所準備了兩線電話，因應大量預約病患。

看診旅遊帶動當地經濟發展，餐廳、酒吧、髮廊和服飾店林立，當地的流動攤販也會機動性向等待看診的人們推銷籃子、帽子、珠寶或便宜首飾等。

格瑞羅的主要產業是健康照護，牙醫產業支持著另外五大牙科實驗室的發展，包括人造牙冠(crown)、植牙和其他牙醫相關硬體設備等。

韋斯說，植牙和人造牙冠是最常見的牙醫工序，且當天就能完成，就算是客製化的牙醫器材也只要幾小時就能做好並鑲進病人的嘴裡。

紫色藥局(Purple Pharmacy)是格瑞羅最熱門的藥房之一，掮客當街喊價，招呼客人購買便宜的處方藥，且無須處方箋。

美墨邊境常有紫色藥局獨特的紫色購物袋散落地面，人們有時抱怨買到假藥，美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)則關切為數可觀的美國人赴墨買藥。

亞利桑納州有專門協助人們赴墨就醫的旅行社，旅行社職員說，格瑞羅有很多牙醫，最好先做功課，才能買到高品質的服務。

韋斯說：「許多職業項目非常現代且乾淨，但也有看似閒置幾周的。」

墨西哥勞力及房地產不貴，牙醫費用相對低廉；政府補貼牙醫教育，很少牙醫師一畢業就負債，因此收費也較低。

在墨西哥洗牙的費用每次約30元、根管治療200元、人造牙冠鑲嵌300元，植牙則要價1200元到1700元不等；不少病患是經常到格瑞羅就診的常客，他們很滿意墨國的醫療服務。