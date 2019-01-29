俄貴婦生產鍾愛佛州 邁阿密以北有個「小莫斯科」

2019-01-29 17:43 世界日報 編譯吳日君╱綜合28日電



「生育旅遊」(birth tourism)趨勢是一門大生意，「邁阿密媽媽」(Miami Mama)仲介公司自2009年開始協助來自俄國的媽媽們計畫旅遊生產套裝服務，收費6900元至4萬9000元不等，提供口譯員、公寓、醫療照護、公民文件等服務。根據美國移民法律，這些都不是非法。 世界日報記者魏碧洲 分享 facebook 在南佛羅里達州邁阿密市以北的「陽光島沙灘」城(Sunny Isles Beach)，俄國觀光客安娜與海倫正與她們的丈夫及新生嬰兒一起喝咖啡：這是個普通場景，有越來越多來自俄國的懷孕婦女，以觀光客身分到佛州待產，並為在美出生子女尋求公民身分。

佛羅里達地區包括川普大樓在內的摩天大廈裡，存在一群穿著考究的婦女，她們已經懷孕或正推著頂級嬰兒推車。其中大部分是俄國人，或是來自前蘇聯國家。氣候、白沙灘與閃亮的藍海水，都是吸引她們來此地觀光生產的誘因。

34歲的俄國婦女安娜在懷女兒二個月時就來到美國，她直接說：「就是為了美國護照！」她與同鄉海倫透露，她們花了數萬美元及幾個月的計畫，來到佛州旅遊生產。儘管川普總統不喜歡這個做法，但根據美國憲法，在美國出生的孩子自動獲得公民身分，之後並有學習和工作機會。當孩子年滿21歲，就可幫父母申請移民來美。

「生育旅遊」(birth tourism)趨勢是一門大生意，「邁阿密媽媽」(Miami Mama)仲介公司自2009年開始協助來自俄國的媽媽們計畫旅遊生產套裝服務，收費6900元至4萬9000元不等，提供口譯員、公寓、醫療照護、公民文件等服務。根據美國移民法律，這些都不是非法。

但全國廣播公司報導，聯邦調查局曾於2017年突擊這家公司，逮捕一名因在聯邦文件造假而取得孩童護照的員工。

移民研究中心2015年初步估計， 每年藉由觀光來美生產，可產生約3萬6000名新生兒。但尚未有因觀光生產而增加多少美國公民人數的可靠數據。

不同於華人喜歡到加州，邁阿密陽光島海灘因生育旅遊被稱為「小莫斯科」，設有俄國美容院、超市、餐館及房地產經紀，不僅受到俄國人歡迎，一些南美人、特別是巴西人，也喜歡到佛州觀光生產。