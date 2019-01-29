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鑽石吧命案 60歲亞裔男自宅被刺身亡

2019-01-29 17:45世界日報 編譯組／綜合報導

一名60多歲據信為亞裔的男子，28日下午在鑽石吧市住宅內，遭刺傷致死，警方尚未公布死者身分。

洛杉磯縣警局表示，該名男子是在當天下午3時多被發現陳屍住宅，警方接獲居民返家後發現受害者的報案後，抵達位於21200 Trigger Lane街區現場時，救護人員已在現場處理。據稱，報案者是死者的室友

洛縣警局指出，警方發現受害者身上遭多處刺傷，當場死亡。現場並未發現任何武器，洛縣警局兇殺部門接手調查。

洛杉磯亞裔室友
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