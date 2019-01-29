退休加州州長布朗 年領12萬養老金

2019-01-29 17:46 世界日報 編譯組╱綜合28日電



退休州長布朗每年可領12萬元養老金 世界日報記者廖宜怡 分享 facebook 任內推動控制加州公務員養老金成本的前加州州長布朗（Jerry Brown），在擔任公職數十年後，現在開始每年可領取12萬元的養老金。

加州公務員退休系統（California Public Employees Retirement System）發言人摩根（Amy Morgan）表示，擔任公職33年半的布朗1月7日起正式退休，他已搬至柯魯薩縣（Colusa County）的私人牧場，並開始領取每個月9994.29的養老金。

布朗的公務員生涯從擔任洛杉磯社區大學董事會（Los Angeles Community College Board of Trustees）會員開始。過去50年裡，布朗擔任過加州州務卿、屋崙市長、加州檢察長和四任加州州長，這些經歷都為他累積了加州公務員退休基金。

布朗以80歲高齡退休，比加州其他公務員的平均退休年齡大了22歲。為了替加州數十萬公務員重新平衡養老金制度，布朗一直努力不懈爭取加州最高法院的支持。

由於公務員退休福利的支付，會對加州各縣市和學區的政府預算造成壓力，因此，養老金改革被布朗稱作是一項「道德義務」。

與加州其他幾位退休州長相比，布朗的養老金金額屬於中等。加州公務員退休基金（CalPERS）的數據顯示，擔任公務員30年於2003年退休的戴維斯（Gray Davis）每年領取的養老金為14萬零767元，擔任公務員12年於1999年退休的威爾森（Pete Wilson）每年則領取7萬7051元，史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）因為沒有支薪，所以他沒有領取養老金。