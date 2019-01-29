「校園只說英語」風波 杜克助理教授道歉

2019-01-29 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合28日電



杜克教授為要求中國學生在校園內只能說英語電郵道歉。美聯社 分享 facebook 杜克教授為要求中國學生在校園內只能說英語電郵道歉。(取自推特) 分享 facebook

杜克大學生物統計學研究生項目主任梅根‧尼利（Meagan Neely）以電子郵件警告中國學生在校園內只能說英語，在引起強烈抗議後，27日發表聲明向該項目學生道歉，她正接受校方的內部調查。

美聯社報導，尼利已因這起風波已辭去醫學院生物統計研究生項目主任一職，她於25日發電郵給該項目學生，提醒他們在學校大樓裡只能說英語，並告誡不說英語的學生，可能招致不可預知的後果。

如今仍保留助理教授職位的尼利在道歉聲明中寫道：「我為所發電郵造成傷害深表遺憾，此非我本意。時過境遷，我誠摯希望生物統計研究生項目的每位學生，努力都能獲得成功。」

這封電郵激怒了杜克的外籍學生，以及社交網站網友。該校生物統計碩士班有55名學生，中國學生有36人；該項目50名左右教授，中國學者占五分之一；杜克各研究生和專業項目學生約8500人，來自中國的學生達1300人。該校並與武漢大學合作，2014年在中國成立昆山杜克大學。

此事源於兩名教授向尼利抱怨，有學生在休息區用中文大聲喧嘩，兩人向尼利索取研一學生的照片，尼利把照片交給他們後，兩名教授挑出說中文的學生，並表示要寫下這些學生姓名，如果他們申請實習或參與研究計畫接受面談時，能記得他們。

尼利在電郵中告誡學生：「千萬記住，當你們在學校大樓內選擇說中文，很可能將面對不可預見的後果。」

至28日為止，超過2000名學生、校友及其他人連署，呼籲校方徹查此事，調查對象包括向尼利抱怨的兩名教授。該校醫學院院長克洛特曼表示，該校校園平等辦公室將調查此事。

杜克亞裔學生協會也發表聲明抨擊尼利的警告電郵，含有歧視及偽善意味，尤其是「杜克的大學部和研究所正仰賴外籍學生和教授的情況下」。聲明中說：「對外籍學生而言，說母語可解思鄉之情，及對母國文化的孺慕心理，而這些在美國期間常受壓抑。」