川普反擊嗆聲星巴克前執行長舒茲:沒膽選總統

2019-01-29 02:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



在星巴克前執行長舒茲(Howard Schultz)質疑美國總統川普能否勝任總統一職後,川普周一(28日)推文反擊嗆聲舒茲,表示這位企業大咖「沒膽選總統」(doesn't have the "guts" to run for President)。

CNBC報導,川普推文說:「看他昨晚上「60分鐘」(節目),我認同他說他不是『最聰明的人』,再說美國已經有(最聰明的人)了。我只希望星巴克還有在付川普大廈的租金給我!」

在川普發這則推文之前,民主黨籍的舒茲在28日播出、「60分鐘」節目的訪談說,他正認真考慮以獨立參選人的身分競選美國總統,他還挑戰川普能否勝任(qualified)總統,並且批評民主黨與共和黨都辜負了憲法賦予的責任,「我將以超脫兩黨體系之外、中間路線的獨立身分參選」。

舒茲說:「我們正活在最脆弱的時代,不只是總統(川普)無法勝任總統,還有兩黨都未能始終如一地代表美國人民做必要之事。」

當時各界也預料到川普會猛烈回應。舒茲在訪談中被問到川普可能會發表跟舒茲有關的推文作為回應時,回答說:「我已經對川普總統和他的推文感到厭煩。」

舒茲在被問到他擔任「指揮官」的過往經歷時說,他一直都很會看人,他雖然不是現場最聰明的人,但為了做出解決複雜問題的正確決定,他必須延攬並吸引比他還聰明、歷練比他更豐富、技能比他更卓越的人。舒茲在1986到2000年擔任星巴克執行長,2008到2017年又回鍋。