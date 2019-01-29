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川普反擊嗆聲星巴克前執行長舒茲：沒膽選總統

2019-01-29 02:10經濟日報 記者陳律安╱即時報導

星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）質疑美國總統川普能否勝任總統一職後，川普周一（28日）推文反擊嗆聲舒茲，表示這位企業大咖「沒膽選總統」（doesn't have the "guts" to run for President）。

CNBC報導，川普推文說：「看他昨晚上「60分鐘」（節目），我認同他說他不是『最聰明的人』，再說美國已經有（最聰明的人）了。我只希望星巴克還有在付川普大廈的租金給我！」

在川普發這則推文之前，民主黨籍的舒茲在28日播出、「60分鐘」節目的訪談說，他正認真考慮以獨立參選人的身分競選美國總統，他還挑戰川普能否勝任（qualified）總統，並且批評民主黨與共和黨都辜負了憲法賦予的責任，「我將以超脫兩黨體系之外、中間路線的獨立身分參選」。

舒茲說：「我們正活在最脆弱的時代，不只是總統（川普）無法勝任總統，還有兩黨都未能始終如一地代表美國人民做必要之事。」

當時各界也預料到川普會猛烈回應。舒茲在訪談中被問到川普可能會發表跟舒茲有關的推文作為回應時，回答說：「我已經對川普總統和他的推文感到厭煩。」

舒茲在被問到他擔任「指揮官」的過往經歷時說，他一直都很會看人，他雖然不是現場最聰明的人，但為了做出解決複雜問題的正確決定，他必須延攬並吸引比他還聰明、歷練比他更豐富、技能比他更卓越的人。舒茲在1986到2000年擔任星巴克執行長，2008到2017年又回鍋。

舒茲向紐約時報表示，將在完成為期三個月的新書發表巡迴後，針對是否角逐總統大位做出最後決定。

川普對前星巴克執行長舒茲反擊開嗆。（圖／美聯社）
川普對前星巴克執行長舒茲反擊開嗆。（圖／美聯社）
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川普星巴克民主黨
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