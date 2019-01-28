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不信國會協商小組能達協議 川普再嗆一定築牆

2019-01-28 14:24世界日報 編譯陳韻涵╱綜合27日電

川普受訪時被問到，由17名兩黨參眾議員組成的磋商小組能否在政府短期預算協議下月中...
川普受訪時被問到，由17名兩黨參眾議員組成的磋商小組能否在政府短期預算協議下月中旬到期前，達成預算共識，他答道：「我個人認為，機率不到一半，但小組中有很多很棒的成員」。美聯社
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聯邦政府結束停擺後，28日開始辦公；白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)27日宣示川普總統建築美墨邊境牆的決心，聲稱無論國會同意與否都要築牆，而且不惜為邊境築牆再度關閉政府。

川普總統27日受訪時也表示，他不相信眾院協商小組能夠就築牆預算談妥他願意接受的協議，矢言無論如何將築牆，若有必要，不排除動用緊急權力。

川普受訪時被問到，由17名兩黨參眾議員組成的磋商小組能否在政府短期預算協議下月中旬到期前，達成預算共識，他答道：「我個人認為，機率不到一半，但小組中有很多很棒的成員。」

川普說：「我很懷疑，我必須做對的事。」

川普27日也推文稱，當局今年已為滯留美國的非法移民花費190億元，十分「荒謬」。

聯邦機構部分停擺史上最長的35天後，川普25日簽署參院通過的短暫重開政府協議，讓政府機構恢復營運到2月15日；但川普與眾院民主黨的僵局仍未化解，雙方持續磋商，但不清楚民主黨是否會同意川普要求的57億元築牆經費。

川普27日接連推文，包括「築牆，犯罪率會將低」，向議員喊話。在其他的推文中，川普提醒大家不要質疑他築牆的決心。他在罕見地批評一向對白宮有善的福斯新聞兩名資深記者對他築牆決心的報導後，推文表示，「我已經為退伍軍人、現役軍人、提名99名聯邦法官、兩位聯邦大法官、鬆綁法令管制、在經濟、貿易、能源等，做了那麼事，怎麼還有人質疑我建牆的決心?我任上前兩年所做的事，超過任何一位總統，讓美國再偉大 !」

被問到川普是否在三周後，準備讓政府再度關門；穆瓦尼答道：「沒錯，我認為他是；先說清楚，他不想讓政府關門，他不想宣布緊急狀態。」

穆瓦尼說：「川普矢言保衛國家，無論眾院同意與否，都會做到。」

紐約州眾議員傑佛瑞(Hakeem Jeffries)表示，將尋求「有證據為基礎的」立法程序。

他說：「政府部門因公共政策看法不同時，關門並非立法的磋商策略。」

川普上月表示，在美生活非法移民共3500萬人，但他27日將此人數下修至2570萬人；川普兩次都未提供證據，且這些數字都比政府和私人機構預估的還要多。

國土安全部(DHS)部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)上月估計約有1100萬到2200萬名非法移民滯留美國；皮尤研究中心(Pew Research Center)2016年回報人數維1070萬人，為數十年來最低。

穆瓦尼說：「我不清楚川普是從哪得來這些數字。」

川普27日推文寫道，「時序未進入2月，今年當局已花費近190億元，25日當天的花費為6億333萬1392元，(全美)至少有2577萬2342名非法移民，不是多年以來報告的1100萬人，太荒謬！DHS。」

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