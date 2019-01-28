政府關門逼築牆策略 共和黨承認：不當且有害

2019-01-28 14:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合27日電



參院共和黨人27日坦承，川普總統用政府關門相逼來達到築邊界牆的策略不當而且有害，但他們對未來三周達成兩黨妥協的法案表示樂觀。

溫和派的共和黨國會參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins，緬因州)說，政府關門從來就不是好策略，絕不應被用作實現某一目的的工具，無論目的是多麼重要。她表示，在關門前的一次白宮會議上，她就向川普表明了不應關門的看法。柯林斯上周和另外五位共和黨參議員，投票倒戈支持民主黨提出的政府重開法案。

國會參議員魯比歐也表示，政府關門不是個好的交換條件，使導致關門的黨不會從中受益。

但川普似乎並未放棄這個做法；在國會議員批評政府關門傷害了聯邦員工和國家經濟時，白宮拒絕排除川普在三周後中止給聯邦政府經費的可能性。

在被問到「川普是否準備三周後再度關閉政府」時，白宮代理幕僚長穆瓦尼表示，「我認為會的，他會為了邊界安全而做任何事」。

川普25日簽署法案讓政府重新開門到2月15日，這一巨大轉變受到共和黨保守派的批評，認為是向民主黨投降。但部分支持者，川普的決定體現了靈活性，展示他願意談判的姿態。

眾院少數黨領袖麥卡錫讚揚川普，是把美國民眾擺在政治的前面，並批評民主黨人沒有充分討論川普的建議，稱讚川普在談判中是唯一理性的人。

作為政府重新開門協議的一部分，國會兩院的兩黨小組將討論邊界安全的資金。小組的共和黨成員、國會參議員布倫特說，他對小組達成各方都滿意的協議感到樂觀，「我們要努力達成協議，使川普得到他想要的東西，也使美國民眾得到他們需要的政府。」

但民主黨人強硬反對資助川普的邊界牆，民主黨眾議員杰弗里斯(Hakeem Jeffries)說，水泥牆是中世紀的形式，浪費納稅人的錢。