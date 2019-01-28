國會成立兩黨小組談判 邊牆最棘手

2019-01-28 14:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合27日電



為了避免政府三周後再度關門，國會兩院的兩黨領袖指定成立兩黨17人小組，將開始討論資助邊界安全的問題，以期就邊界安全乃至更廣泛的移民議題達成長期協議，小組本周將舉行首次會議。

邊界安全和移民都是政治敏感和談判艱難的議題，國會多年來一直難以達成改革移民體系的協議；儘管國會議員認為，國會和白宮都希望避免再度出現政府關門，但說服川普簽署新達成的協議仍是挑戰。

川普還面臨一個挑戰，即自他上任以來，對移民牌利用的力度在逐漸降低。民調顯示，選民認為川普應對政府關門負主要責任。

國會兩院的兩黨小組由眾院撥款委員會主席、民主黨眾議員妮塔·羅威(Nita Lowey，紐約州)掛帥，由來自兩院撥款委員會的17名成員組成，其中的七位參議員分別為四個共和黨人和三個民主黨人；小組將起草為政府提供資助的支出法案，首次會議將在本周舉行。

小組達成的任何妥協均須兩黨一致支持，才能提交兩院全體表決，但重大決定的控制權是兩黨領袖掌握，包括最終的撥款額和給邊界安全的資助額，小組成員將不會提出讓兩黨領袖感到難堪的建議。

共和黨參議員卡皮托說：「如果看到政府關門給每個人造成的痛苦以及兩黨談判的動機，我對談判的前景感到樂觀。有部分理由可讓我們無法達成協議，但有更多理由是讓我們達成協議。」

兩黨小組談判的最棘手問題，可能是資助何種形式的邊界牆。川普始終堅持建牆方案，以履行他的競選承諾，而民主黨人則堅決反對。白宮代理幕僚長穆瓦尼表示，如果國會滿足不了川普的建牆要求，政府再度關門他也在所不惜。

但民主黨和共和黨常在描述同一事情上使用不同的措辭，意味著兩黨可能達成會某種協議，共和黨人可稱為是建牆費，而民主黨人則認為是邊界安全費。