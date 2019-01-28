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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

工作積壓嚴重…聯邦政府恢復正常 至少要等這麼久

2019-01-28 14:04世界日報 編譯孫梁╱綜合27日電

數十萬聯邦員工28日重新上班時，將面對大量積壓的工作要處理，包括因政府關門而沒有回覆的電郵、耽誤未批核的許可證以及延誤的合約與給付；而重新開門後的恢復正常也是龐大的繁瑣過程，可能需要數周乃至數月。

國家公園局須恢復數百座公園和紀念碑的基本功能，要運走堆積的垃圾，清掃數呎厚的積雪；印第安原住民事務局必須快速下發資助金，以免使受到政府關門影響的印第安部落出現食物短缺和爆發健康危機。

全國交通安全委員會(NTSB)的檢查人員要迅速決定，在關門期間發生的近百起鐵路、飛機和公路交通事故中，哪個要最先展開調查；國稅局需要抓緊對員工的培訓，以執行改改革後的新稅法，和在報稅季聘請數千名臨時員工。

華盛頓州Rainier山國家公園的員工表示，公園可能仍需多日才能開放，因為耶誕節至今的積雪都沒有清理。

商務部的國際貿易專家蘿拉·巴恩比說，她已準備好重返工作，但27日在家裡登入工作電腦時，對她要處理的大量積壓工作感到焦慮。

她說，出口商的總統獎勵計畫行將到期，這是她工作的一件大事；之後她要盡快與一批企業聯繫約談，他們向聯邦政府提供了有關與英國貿易協定的建議，錯過的約談時間要重新安排。

但數十萬聯邦員工重新上班後的首要工作，是辦公室的內部事務，如設定電腦新密碼，此外還要填寫考勤卡，以使人資部門了解哪些人是放無薪假、哪些人是沒有薪水上班、哪些人還有加班以及哪些人請了病假。

辦公室的環境還要重新整理，許多辦公室仍是聖誕節的裝飾布置，電話錄音還是政府關門。

12月宣布關門時，各單位要在四小時後關閉，以使員工有時間交出工作手機和手提電腦，最後是錄下關門的電話留言；如今他們要錄新的留言，告訴來電者政府已重新開門。

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