劉鶴vs.賴海哲 美中貿易談判可能有3種發展

2019-01-28 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



中國國務院副總理劉鶴30日赴美，在華府與美國貿易代表賴海哲舉行為期兩天的會談，彭博資訊預測三種可能的事態發展：達成初步協議或延長休兵、出現突破性進展，以及協商破局。

外界並不期待本周就會宣布最終協議，但根據柯林頃政府時期前商務部官員、現任戰略與國際研究中心資深顧問的雷恩奇，有機會可以提交一套方案給美國總統川普和中國國家主席習近平決定。他說川普行徑難以預料。接受談判成果的機率是一半一半。

基本情境是：即使劉鶴和賴海哲達成初步協議，很可能要花時間向雙方領導人簡報，由川普和習近平決定是否滿意成果。劉鶴和賴海哲很少對記者透露內情，所以不必對他們的解釋有太多期待。解讀談判進展反而要看含糊的官方聲明。

目前的磋商主軸很清楚：中國很可能同意採購更多美國產品，北京可能承諾停止偷竊智財權，雙方可能研擬出擁有尖牙利齒的執法體系。

如果官員計畫再舉行另一輪談判，表示他們認為仍能在3月1日之前達成協議。如果雙方同意續談，另一個可能的結果是貿易戰延長休兵。

喬治城大學法律教授和貿易專家希爾曼指出：「談判代表較容易做出的宣布是程序性進展。我們會再磋商。如果連這個都不同意，情況就不妙了。」

最佳狀況是：中國提出比外界預期更具雄心壯志的方案，說服川普的鷹派大將賴海哲，中國認真面對須改革政府主導的經濟發展模式。這可能足以讓川普或白宮原則同意已達成協議。

問題在於中國需有能改變大局的提議，顯示他們願意放寬政府對全球第二大經濟體的掌控。前財政部官員、現任投資機構TCW集團總監的雷文哲表示：「很難做到。」

談判可能破局：如果協商結束後沒有任何聲明，就要小心。火大的川普可能很快推文，對缺乏進展表達失望。

川普曾經一走了之。兩國去年5月曾發表聯合聲明，中國同意增加採購農業和能源產品，同時確認智財權保護的重要性。幾天內，川普否決這個框架，讓他的談判代表重新談起。

他的類似反應可能讓貿易磋商長期陷入僵局。事情泰半取決於他政府裡的鷹派人物----包括賴海哲，白宮顧問納瓦羅和商務部長羅斯----對中國的提議有何反應。