不實報導！每日電訊報認錯 賠償梅蘭妮亞

2019-01-27 17:15 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



英國每日電訊報為不實報導梅蘭妮亞致歉並賠償。 美聯社 分享 facebook

英國每日電訊報（the Telegraph）26日向美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）發表道歉聲明，除了撤回一篇有關梅蘭妮亞家庭和模特兒生涯的「梅蘭妮亞之謎」不實報導，還為報導造成的「實質損害」支付賠償金。

每日電訊報26日發表的道歉聲明，除了承認「梅蘭妮亞之謎」報導中，有關「梅蘭妮亞的模特兒職業生涯是在川普協助下才得以發展」是錯誤的，聲明並表示，「川普夫人遇到丈夫川普之前，在沒有獲得他協助的情況下，就已是一位成功的專業模特兒。我們為報導內容導致的任何尷尬局面，毫無保留地向第一夫人和她的家人道歉。」

華盛頓郵報去年曾報導，梅蘭妮亞在競爭激烈的紐約時尚界一開始並不廣為人知，她1998年開始與川普約會，兩人的交往提升了她的知名度。

每日電訊報1月19日出版的雜誌封面故事，節錄了記者伯蕾（Nina Burleigh）於10月出版的「金手銬：川普的女人秘史」一書內容。伯蕾告訴新聞網站「每日野獸」（The Daily Beast ），每日電訊報撤文原因，主要是擔心替梅蘭妮亞打誹謗官司的加州律師哈德（Charles Harder）窮追不捨。哈德曾協助一名矽谷億萬富翁成功起訴八卦網站Gawker，讓該網站倒閉，名噪一時。

梅蘭妮亞發言人史蒂芬妮‧葛理申（Stephanie Grisham）26日表示，第一夫人「經常提到機會主義者靠著詆毀她的名聲和形象來出名」，指媒體為了競逐收視率或讓頭條大賣，不惜撒謊並作出虛假陳述。

這不是梅蘭妮亞第一次收到有關她職業生涯報導的道歉和損害賠償。2017年4月英國每日郵報（Daily Mail）也曾為一篇聲稱「梅蘭妮亞不只提供模特兒服務」的文章，向提出誹謗訴訟的梅蘭妮亞道歉，並支付不確定數額的損害賠償。

梅蘭妮亞也曾控告一位馬里蘭州部落客，他無的放矢地指稱梅蘭妮亞曾是高級陪伴女郎。此案在2017年2月和解，部落客塔普利（Webster Tarpley）同意道歉，並向她支付「可觀金額」。