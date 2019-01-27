波洛西質疑：普亭抓住川普什麼把柄？

2019-01-27 17:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合26日電



波洛西以史東案質疑川普是否遭普亭掌握把柄。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

川普的前長期顧問史東被捕及遭檢控後，眾院議長波洛西迅速發表評論，除了質疑他選擇朋友的能力外，更質疑川普與俄羅斯的關係以及當選總統的合法性，暗示俄羅斯總統普亭已掌握了川普的把柄而向他勒索。

在史東遭聯邦調查局（FBI）人員逮捕及遭通俄門特別檢察官穆勒起訴七項罪名後，波洛西25日在一份聲明中表示，史東的起訴書明確指出，川普的競選人員有意協調的試圖影響2016年大選，並顛覆美國人民的意志。

她又指川普所選擇圍繞身邊的人，都是違反民主誠信，並向聯邦調查局和國會說謊。

波洛西更直指，從起訴書以及穆勒的調查中提出了一些問題：普亭在政治，個人或財政方面，會對川普有甚麼影響？她除了暗示普亭是否掌握了川普的把柄外，還質疑，川普在在權衡北約撤軍的動機，並指出北約撤軍將會是普亭的勝利。

波洛西在聲明中支持穆勒的調查，強調眾院將繼續履行憲法監督責任，確保特別檢察官的調查不受白宮的干預。

不過川普的律師塞庫洛（Jay Sekulow）表示，起訴書並未指控史東或其他任何人與俄羅斯勾結。

川普在26日的一條推文中也作出還擊，聲稱如果史東被指向國會說謊而遭起訴，為何未以相同標準調查前聯邦調查局長柯米、前國務卿喜萊莉‧柯林頓及歐巴馬政府時期的說謊的官員。

史東目前被控七項罪名，包括一項妨礙司法、五項虛假陳述及一項干擾證人，但沒有與俄羅斯勾結罪名。此外史東也否認對俄羅斯駭客入侵民主黨，公開民主黨電郵內容表示知情。

在他被捕及遭檢控後，白宮發言人桑德斯第一時間表示，這與川普及白宮都無關。