沒看到築牆預算 極右派罵川普軟弱無能 「窩囊廢」

2019-01-27 15:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



美國總統川普。 報系資料照片／華盛頓記者張加攝 分享 facebook

川普總統決定讓政府暫時重新開放，可是宣稱他絕不退讓也不投降，邊界圍牆還是要蓋。但是，他的一些保守派支持者罵他可悲和軟弱無能，其他支持者則似乎願意暫時保留，只是堅持他最後簽署的任何政府經費協議，一定得包含築牆經費。

面對保守派反彈，川普為自己辯護，宣稱國會如不同意公平協議，政府在下月15日會再次關閉，他也可能行使總統的行政權對付美墨邊界的「人道和安全危機」。

川普25日宣布決定後，媒體譏笑他「爬下牆」或被壓垮，保守派政論家安‧庫爾特更罵他「窩囊廢」，是歷來最軟弱無能的總統。保守派新聞網站布萊巴特比較客氣，稱之為「對民主黨人的短期投降」。

川普堅持他絕未屈服，對抗也尚未結束。他推文說：「與民主黨人的協商將立刻展開。達成協議並不容易，兩黨立場都很強硬…我們會蓋牆！」

他稍早前也推文說：「這絕不是什麼讓步。這是要照顧因政府關關受到嚴重傷害的幾百萬人。21天內如沒有達成協議，角力將再度展開！」

川普親信的自由大學校長法威爾說：「我是務實派。我知道從事這種戰鬥，必須採取一些必要措施讓政府某些部分保持運作。我覺得必須做這種事情，以在最後達到更偉大的目標。」

福音派領袖「家庭研究協會」會長波金斯也稱讚川普聰明。他說：「在這個第一回合，總統顯得比較講理，願意談判，也願意妥協。他的做法很明智。」

協助引發茶黨運動的保守派領袖梅克勒，把川普接受沒有築牆經費的協議斥為可悲可鄙，川普在全國各地草根保守派之間也威信盡失。他說，保守派領袖在政府關閉期間，一直極力為川普的強硬做法辯護，卻完全不知道川普準備「投降」。

他說：「我絕不會再上電台幫他講話。他沒有履行對基本盤的承諾…他以絕對的承諾帶部隊上戰場，然後一走了之。」