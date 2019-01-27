政府關門危機 川普暴露「自大又矛盾」弱點

2019-01-27 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



美聯社分析川普退讓凸顯三弱點，戰略錯誤、戰術失誤，最後滿盤皆輸。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

川普總統在政府關門危機中退讓，不僅凸顯出他的三個弱點，也顯示他一開始的戰略錯誤，在執行面的戰術又失誤，最後只能坐視自己的民意支持度直逼兩年最低。

美聯社分析，政府關門危機暫時解除，川普堅持的邊牆經費卻一毛錢都沒拿到，不僅讓他在政治上更弱勢、大家更質疑他的名譽，而且在競選總統時信誓旦旦的邊牆承諾，至今仍無法兌現。

就戰略錯誤而言，早在去年12月22日政府關門前，白宮助理就警告川普，與國會攤牌不見得成功，而且川普視為重要政見的邊界政見，在共和黨議員之間也不見得受歡迎。

去年12月川普在與國會議員的一場會議中宣布，他很「自豪地」讓政府關門，這番話把白宮一幫助理全都嚇壞了。

川普在戰術上也失誤連連，他不僅沒在耶誕假期出現在公開場合，表現願意協商的態度，反而獨坐白宮狂發推文。好幾周過去了，他沒有發表任何公開演講，也沒有視察邊界，以凸顯他的主張。

或許更失算的是，川普低估了眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）與國會民主黨人的決心與團結，以為波洛西重返議長寶座後，就比較會接受邊牆經費的協議。

川普另一敗績就是訊息不明確，有時候甚至每個小時都不一樣。他原本說很自豪讓政府關門，接著想把責任賴在民主黨頭上；他一下說願意讓步，可以在邊界蓋其他種類的圍牆，沒多久又發推文說要強力捍衛邊牆。

就共和黨內來說，保守派陣營與眾院自由黨團成員早就提醒他，要趁著新一屆國會上任前，共和黨仍掌控參眾兩院時的優勢，設法從國會拿到邊牆經費，結果川普讓大好機會白白失去。

結果就是，他為了討好川粉基本盤，最後失去了全國民心。美聯社本周發表的最新調查顯示，川普民意支持度從12月的42%，大降至1月的34%，直逼上台兩年來的最低點。