不承認失敗 川普：21天內推動築牆

2019-01-27 15:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



川普籲民主黨重啟築牆談判，白宮則誓言21天內推動築牆。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

川普總統或許重開政府上灰頭土臉，但他可沒忘了築牆這件事，26日全天發出多條推文，呼籲民主黨重啟興建邊界圍牆的談判；白宮也打鐵趁熱，誓言不管民主黨是否支持，21天內都要推動築牆。

由於川普25日宣布接受最新協議、重開政府，被保守派陣營及部分川粉視為軟弱與退讓，在推特上還出現新一波的推文「#川普讓步」（#TrumpCaved），因此川普陣營26日希望在宣傳上加強火力，淡化外界對他的抨擊。

「華盛頓郵報」報導，他26日發推文說，「將立即開始與民主黨人談判」，「蓋圍牆，犯罪就會變少。21天很快就會過去，要達到協議不會容易，兩黨都在堅守陣地」。

他也寫道：「在邊界與透過對話，已經大大加強了國家安全的議題，我們會蓋邊牆！」

川普重申，只有蓋邊牆圍牆，才能防止非法移民、人口販運與毒品走私，還強調重開政府「絕對不是讓步」。

他也發推文說：「我們已經拒絕了兩個（非法移民）大篷車隊，但代價很大，但又有一個大型蓬車隊正在集結，將會過來，至少有8000人！如果我們有強大的圍牆，他們就不用想要常途跋涉而來，更別提是一趟危險的旅程。」

白宮26日也與川普一搭一唱，宣示要在21天推動築牆，重申川普先前的說法。

白宮發言人莎拉．桑德斯（Sarah Sanders）發推文說：「21天之後總統將推動建牆，不論有沒有民主黨人(支持)，唯一還沒解決的問題，就是民主黨人是否想要得到什麼東西，或什麼都沒有。」

根據「華盛頓郵報」與美國廣播公司新聞網（ABC News）在25日發表的最新民調，由於大多數美國人認為，川普與國會共和黨人應該為政府關門負責，川普的民意不滿意度上升到58%。