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聯邦政府關門35天經濟損失60億 各行各業喊痛

2019-01-27 15:25世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

政府關閉停擺35天代價高，經濟損失約60億元。 世界日報記者趙元良／攝影
政府關閉停擺35天代價高，經濟損失約60億元。 世界日報記者趙元良／攝影
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聯邦政府關閉35天後重新開放，美國經濟也可能恢復穩定成長，可是經濟學家表示國家和聯邦員工受到的傷害，可能需要時間來癒合。

大多數分析家估計政府關閉可能使今年第一季的經濟成長年率降低零點幾個百分點，不過未來幾個月成長應會加快，雖然聯邦員工和包商過去五周拿不到也沒得花的錢，永遠無法完全彌補。

政府關閉期間，聯邦員工有兩個發薪日沒拿到錢，包商也遭到池魚之殃，餐館、電影院、旅行等各種行業都受到影響。政府重開後聯邦員工可領到欠薪，可是一些包商可能白白落空。

史坦普全球評鑑估計政府關閉，使美國經濟損失了60億元產值。這個數額不小，可是在總值19兆元的美國經濟體系微不足道。

Amherst Pierpont證券公司首席經濟學家史坦利說，如果政府關閉拖得更久，經濟衝擊會像滾雪球一樣急遽擴大，影響旅行、退稅等等。

儘管如此，政府關閉造成的損害不可能立刻消失。一些聯邦員工對公務員工作的安穩保障信心動搖，一些才幹和能力最強的人可能因此另謀出路，並可能對某些領域人力已供不應求的經濟造成問題。

求職網站的點擊追蹤顯示，政府關閉期間，一些聯邦部會員工尋找工作的活動劇增，拿不到薪水的國土安全部、人口普查局、國稅局和運輸安全局人員這種可能性更高出很多。

穆迪分析學首席經濟學家詹迪說，如果川普決定在目前的三周協議於下月15日期滿後再度關閉政府，消費者信心將大失並損害經濟。

造成此次政府關閉的主要爭執之一是，川普要求57億元建牆經費，但在僵持35天後，他接受了一個沒有建牆經費的政府重開方案。

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