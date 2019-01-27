紐時：川普陣營2016年與俄人接觸逾百次

2019-01-27 14:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



川普。 歐新社 分享 facebook 「紐約時報」的分析發現，2016年總統選舉和政權交接期間，川普以及至少17名競選團隊成員和顧問，曾與俄國人和維基解密有多達100多次的互動，包括會面、電話交談、簡訊、電郵和推特私人信息連絡；至少另有10個人獲告知這些互動，不過沒有參與這些往來。

通俄案調查至今，儘管特別檢察官穆勒的調查小組尚未透露川普及其競選團隊與俄國「勾結」的確實證據，川普陣營也一再否認曾在2016年選舉期間，與俄國人有這類接觸。不過，「紐時」根據各種資料來源，可清楚顯示川普陣營一些人與俄國接觸的情況：

曾與川普在莫斯科合辦環球小組選美會的俄國億萬富豪亞加拉洛夫(Aras Agalarov)及其子，曾屢次與川普連絡，並協助安排一名與克里姆林宮有關的俄國女律師，2016年6月在紐約川普大樓與川普的人會面，宣稱要提供對喜萊莉‧柯林頓不利的資料。

川普當時也正尋求在莫斯科興建川普大樓，而川普的私人律師柯恩(Michael Cohen)深入參與這項計畫，並與跟俄國關切密切的川普商業熟人沙特爾(Felix Sater)共同推動此事。柯恩也曾就別的事務與一個俄國石油大亨會面。

川普的長子小唐納曾就川普大樓之會，以及在俄國社群媒體網站設立競選網頁之事，屢次與俄國人和一個中介人接觸。他也曾與維基解密互通私人信息。

川普的競選顧問帕巴多波洛斯(George Papadopoulos)曾多次與一些俄國人連絡，後者宣稱他們想安排川普或他的人，與俄國總統普亭或其幕僚會面。

川普競選團隊前任總幹事的馬納福(Paul Manafort)在為川普競選組織工作時，屢次與跟俄國情報機構有關係的長期生意夥伴奇林尼克(Konstantin Kilimnik)接觸，並與後者分享民調資料，還表示他能向一個俄國石油大亨私下提供競選簡報。他也曾參加川普大樓之會。

前任白宮國家安全顧問佛林(Mike Flynn)在政權交接期間，曾與俄國駐美大使基斯里亞(Sergey Kislyak)談論俄國受到的制裁，以及阻止聯合國把批評以色列的提案交付表決。

川普的女婿庫許納在政權交接期間，也曾跟基斯里亞碰面，討論與俄國官員建立溝通管道；而他也是出席川普大樓會面的成員之一。