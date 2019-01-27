川普團隊憂心2020初選挑戰 運作共和黨表態支持連任

2019-01-27 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國共和黨全國委員會25日一致表決支持川普總統於2020年競選連任，紐約時報報導，川普陣營運作讓全國委員會提早表態，是因為川普身邊的人擔心，川普會在黨內初選遭到挑戰。

川普在邊界築牆預算僵局上向國會低頭，簽署短期支出法案重啟政府，致使他建構出來的強力領導人和高明談判者的形象崩壞，2020年連任之路看來烏雲罩頂。

紐時報導，美國有史以來最長的政府停擺給川普帶來政治創傷，他的支持率下滑，黨內大老擔心他是否有能力在未來兩年帶領分裂的政府前行。親近川普的人士承認，川普對該如何強勢問鼎連任，或說服看不慣他的人再給他一次機會，顯然沒有通盤計畫。

另外，川普的前競選顧問史東（Roger Stone）25日被起訴，罪名包括針對2016年大選通俄門事件，向調查人員撒謊，以及妨礙特別檢察官穆勒偵訊。部分共和黨人士認為，這顯示穆勒調查有可能衝擊川普。

雖然川普仍掌握共和黨基本盤，政治顧問也相信，在民主黨漫長初選過程產生總統候選人之前，川普還有修正空間，但他們愈來愈擔心，川普明年會面臨折騰人的初選。

數位川普反對者正積極敦促其他共和黨同志挑戰總統大位，高人氣的馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）已表明開放接受勸進。

白宮為營造黨內團結形象，川普競選陣營裡的重要幕僚史特平（Bill Stepien），上周特別到新墨西哥州會晤共和黨全國委員會，運作一項支持川普的決議案在25日下午無異議通過，讚美川普「成功有效」的總統任期，即使川普的政府關門策略已舉白旗。

有部分川普2016年的幕僚私下表示，在密西根州、賓州和威斯康州等地輸掉期中選舉後，對川普要贏得270張選舉人票感到悲觀。根據美聯社23日的民調數據，川普的支持率降至34%，共和黨員之間的支持度也已不足80%。