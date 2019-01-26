川普讓步重啟政府 共和黨內訌是關鍵

2019-01-26 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



華盛頓郵報揭露美國總統川普讓步的心路歷程，川普對政府關門衝擊美國經濟和他個人支持率感到焦急，幾周來一直尋求結束關門又能築牆的方法，同時怪罪女婿庫許納和共和黨籍前眾院議長萊恩，但直到24日共和黨內訌，川普才決心讓步。

曾任美國前總統歐巴馬白宮顧問的艾克塞羅德說：「川普受制於一時衝動，結果情況變成大災難。」

華郵根據十多名美國政府資深官員、川普親信和消息人士的說法報導，幾周來，川普的顧問一直無法找到讓政府重開又能取得築牆經費的可行辦法。川普不只一次對顧問說眾院議長波洛西一定會讓步，還猜測波洛西管不動民主黨黨團內偏自由派的成員，結果出乎他意料，波洛西立場堅定，民主黨團結一心。

川普曾在幕僚會議上問道：「民主黨人怎麼老是忠心耿耿？」還抱怨共和黨人有時鬧分裂。

川普及其顧問群錯估民主黨人反對邊牆的決心。川普女婿兼白宮高級顧問庫許納是政府關門期間最有影響力的白宮顧問，他曾對同僚說，他預期參院民主黨人會在24日表決中同意給川普築牆經費，讓國會領袖和白宮其他幕僚大為驚訝。

幕僚透露，川普對政府關門衝擊美國經濟和他個人支持率感到焦急，把僵局持續的責任推給幕僚，包括庫許納。美國廣播公司（ABC）與華盛頓郵報25日公布民調，川普支持率為37%，是72年來美國總統就任兩年的最低紀錄。

川普23日與保守派團體開會，與會的華府智庫「移民研究中心」總監柯闊瑞透露，川普在會中批評萊恩，沒能趁共和黨在眾院占多數時，幫他取得築牆預算，簡直是在「搞他」。

柯闊瑞說，川普直到23日都還宣告不會向民主黨低頭，會議中所有發言者都讚美川普。

白宮幕僚每天監看「美國運輸安全局」機場安檢排隊時間和出勤率資料，一天數次。官員24日說，情況在惡化，政府可能不得不開門。

不過幕僚說，24日共和黨內訌，是川普認定必須重開政府的主因。六名共和黨參議員在表決中跑票支持民主黨的政府重開案，其他同黨參議員則在一場閉門午餐會上，指責參院多數黨領袖麥康諾領導無方，並向副總統潘斯當面抱怨。