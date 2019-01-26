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聯邦員工暫鬆一口氣 仍擔心3周後可能再關門…

2019-01-26 23:35聯合報 國際中心／綜合報導

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許多聯邦政府員工聽到政府重啟的消息都如釋重負，但仍擔心三星期後政府可能再次關門。

為美國國稅局工作的巴特爾在米其林名廚安德瑞斯的「主廚為聯邦人員供餐」（Chefs for Feds）緊急廚房排隊領免費食物時，聽到川普同意結束長達卅五天政府局部關門的消息，他的反應跟全美八十萬名被放無薪假或無薪工作的許多員工一樣，都感到如釋重負，但不確定提供給政府三周資金的協議能否撐到二月十五日之後。

巴特爾說：「我認為這幫了大忙，尤其是可以拿回拖欠的薪水和工資。希望他們能在政府再度關門之前達成協議。」

代表國稅局員工的工會職員赫南德茲說，她在夜裡經常接到心煩意亂的員工打電話來訴苦，擔心沒錢付帳單。

她說：「我希望他們安排妥當，將問題解決，因為我們不能再經歷這一切了。壓力大到我都睡不著覺。」

受部分政府單位關門影響的人，原本會在今天度過第二個領不到薪水的發薪日。臨時支出法案包括支付拖欠的薪水，川普掛保證說聯邦政府員工很快就能收到。

墨西哥州陶斯郡土地管理局一名被放無薪假的員工說，他和同事回到工作崗位後，要清理遊憩區五周無人管理的廁所。

要求匿名的員工說：「這真的嚴重打擊士氣。我們周一會花一些時間敘舊，吃個墨西哥捲餅，跟同事聊聊他們是怎麼度過這段時間的。」這名員工在停工這段時間跟父母借錢，以維繫他家人的生計。

薪水墨西哥川普
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