彭博痛斥川普「冒牌CEO」拿人民做賭注

2019-01-26 23:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 孫梁 ／綜合報導



紐約前市長彭博廿五日批川普無能且魯莽，危害國家。 （美聯社） 分享 facebook

商業鉅子出身的前紐約市長彭博廿五日痛斥川普是危害國家的「冒牌執行長」（pretend CEO）；稱他治理國家的時間越長，對美國的危害就越大。

彭博在北維吉尼亞州的民主黨商業理事會演講時說，創紀錄的卅五天政府關門，表明川普完全沒有領導力，已經「沒救了」。

身為媒體大亨的彭博曾是共和黨員，後來轉為無黨籍參選，擔任三屆紐約市長；他去年投入民主黨，傳有意爭取二○二○年民主黨總統候選人提名，挑戰川普。

彭博的講話多次被聽眾的掌聲打斷；他在談到川普的商人經歷時說：「川普達成的幾乎每個交易，最終都是承包商和消費者吃虧，他甚至詐騙自己的慈善機構」，暗指紐約州檢察長對川普基金會的指控。

彭博說，因為對邊界牆的政治分歧就讓政府關門，是拿人民做賭注「憤世嫉俗的政治噱頭」，而國會共和黨人卻不能牽制和反對他。

彭博二○一六年在民主黨全國代表大會上發言時，曾警告川普當上總統的危險；當時他說：「天佑美國」（God help us）；如今他更說川普已經「沒救了」。

他說，政府關門證實了他當年的警告正確；彭博說：「總統不是生手的工作，而且事關重大，川普管理國家的時間越長，經濟和國家安全就越糟。」

彭博說，我們需要一位能打破僵局和做大事的總統，不要像小孩子一樣；即使政府重新開門，只要我們仍有一位不懂管理和沒有領導力的魯莽總統，問題就將繼續存在。

彭博演講時還提到美國面臨一系列嚴峻挑戰，包括類鴉片危機、數百萬人沒健保、槍枝氾濫和槍枝暴力、基礎設施老舊、薪資停滯、學校教育不佳和氣候變遷等。