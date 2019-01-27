「美政府重啟3周」關門角力戰 川普讓步了

2019-01-27 00:14 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿五日電



美國聯邦政府重開後，德州奧斯汀機場兩名安檢人員相視而笑。 （美聯社） 分享 facebook

美國政府關門超過一個月，總統川普廿五日在白宮玫瑰花園舉行記者會表示，已與國會達成共識，同意讓政府得以運作到二月十五日，他將簽署讓政府運作三周的法案，確保員工盡快領到欠薪。隨後參、眾院迅速通過法案並送至白宮，川普也於當晚簽署。

這項短期重啟方案不包括川普提出的邊境築牆預算，不過，川普仍堅持美國得築牆或設屏障。他在記者會後以推文提醒「只有廿一天」，若國會沒提出公平的方案，政府將在二月十五日再度關閉，或他將行使權力解決此緊急狀況。白宮發言人桑德斯也跟進推文表示，無論民主黨人是否支持，廿一天內川普將會向前推進。

川普白宮記者會後不久，參議院民主黨領袖舒默、眾議院議長波洛西也在國會舉行記者會；舒默直說，希望川普學到教訓，因為政策分歧而關閉政府會讓自身挫敗，不能再把美國政府員工當作人質。

不過，面對記者要求他們評論川普的問題，民主黨領袖選擇以間接方式迴避；波洛西說，不想評論川普的動機。

川普是否學到教訓，尚不清楚；他在白宮記者會後的一場活動向媒體表示，有機會與民主黨人合作，達成協議，但若行不通，就會宣布緊急狀態，因為這就是全國性的緊急狀況。

川普並在之後的推文指出，希望人們能聽進他關於邊境築牆所說的話；強調「這絕對不是讓步」，而是為照顧上百萬因政府停擺受害的人。

美國總統川普25日宣布部分停擺達35天的聯邦政府重新開門。 （美聯社） 分享 facebook

川普稍早在記者會一開場就說，大家都知道他有一個強力的替代方案（指宣布緊急狀態），但「目前」不想用這項方案，也希望沒有必要用到。他接著感謝所有聯邦政府員工與家人，指他們面對困難仍展現奉獻精神，都是愛國人士，關心國家與邊境安全；川普並當場宣布會簽署法案讓政府運作三周。

感謝完聯邦政府員工後，川普致詞內容圍繞築牆的重要性。他重申，築牆有效是基本常識，且美國別無選擇，得築牆或鋼筋圍籬。他並說，現在要建造的是「智慧牆」，能夠滿足邊境工作人員的需求，這些鋼筋圍籬將配備其它先進技術，包括無人機等。

參院廿四日就川普納入五七億美元邊境築牆預算的計畫，以及民主黨提出讓政府暫時運作的提案分別投票，都未能獲得向前推進所需要的六十票支持票；川普當時表示，不會接受政府短期重開方案，除非包括築牆的大筆「頭期款」，但波洛西立即拒絕川普這項提議。