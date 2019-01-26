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川普重啟政府輸掉決定性戰役 未來兩年有硬仗要打

2019-01-26 23:14聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國總統川普25日在白宮宣布政府重開。（路透）
美國總統川普25日在白宮宣布政府重開。（路透）
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這次美國聯邦政府關門僵局暴露出，美國行政與立法權由不同政黨掌控時，決定美國走向的是總統川普（72歲）和眾院議長波洛西（78歲），兩人過去沒什麼交集、意識形態又南轅北轍，為達目的都樂意把對方逼到絕境。爺嬤第一回合過招由波洛西獲勝，同時替未來兩年的交手定調。

兩人都承受支持者要他們堅守立場的壓力，同時試圖為彼此關係劃定勢力範圍。波洛西重登議長寶座後與川普首次交鋒，這場以川普最重要競選承諾為攻防焦點的戰役，勢必是決定性戰役。

★落幕方式 鋪陳未來打法

民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員康斯說：「這場戰役落幕的方式鋪陳未來戰役的打法。這就是為什麼他們兩人會努力重新建立工作關係，設定基本規則，給彼此留下協商妥協的空間。」

川普和波洛西來自不同世界。波洛西是聯邦眾議員之女，出身加州，從小對政治耳濡目染。川普則當過電視實境秀主持人，在選上總統前毫無從政經驗。

川普最近一次與波洛西當面交談是在9日，這兩人與民主黨籍參院少數黨領袖舒默在白宮開會，商量解決僵局的方法，結果川普暴怒拍桌走人，波洛西斥為作秀。

★川普國會演說 被迫延後

波洛西開始策畫下一招。川普原定29日發表國情咨文，但民主黨人都同意，不能在政府關門時讓川普照常演說，否則就是投降。

麻州眾議員凱瑟琳．克拉克是眾院民主黨團副主席，她說：「如果我們讓步，下次朝野意見不同時會怎樣？」

波洛西16日寫信給川普，要求他延後國情咨文演說，因為政府關門，維安人力不足以確保到場官員、國會議員和大法官的安全。川普起初不理會，表示仍將在原定日期到國會演說，不過，依法參眾兩院都須通過正式決議案，邀請川普到國會演說，川普才能去，而眾院掌握在民主黨手中。

川普19日又出招，提議暫時保護童年抵美無證移民三年，換取築牆經費，但隨即遭波洛西斷然拒絕。隨著國情咨文日期愈來愈近，川普原本考慮改到國會以外的地方演說，不過川普23日突然讓步，表示會等政府關門結束後再進行國情咨文演講。

24日朝野兩黨的政府開門案都沒過關，川普與女婿庫許納等親信開會討論下一步，25日決定暫時重開政府。資深官員透露，川普寄望眾院民主黨團的非幹部議員會比波洛西更願意支持邊牆。

★某些議題 仍有合作空間

川普與波洛西在某些議題仍有合作空間，例如擴大基礎建設，翻新全美的橋梁、道路及機場。共和黨籍南達科他州聯邦參議員朗斯表示，雙方這一回合交手都傷痕累累，希望接下來處理邊境安全與移民議題時，「能有更具建設性的討論」。

川普民主黨移民
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