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川普終於低頭暫重啟政府 裴洛西是怎麼辦到的？

2019-01-26 18:23經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯邦政府局部關門35天後，美國總統川普終於讓步了。川普與國會達成妥協，並簽署讓政府運作三周的短期支出法案，其中不含他這些日子以來堅持要求的美墨邊境築牆預算，總算打破政府停擺僵局，這顯然是民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的勝利。

裴洛西是如何讓難纏的川普低頭？CNN評論指出，答案很簡單：裴洛西斬釘截鐵地說「不」，而且立場堅定不移。

裴洛西打從一開始就堅稱，川普若以政府關門為手段脅迫取得他想要的57億美元築牆費，不論是她本人或任何民主黨人士，都不會配合協商。

CNN評論指出，裴洛西把話說清楚、講明白而且最後獲勝的關鍵在於：堅持並力行到底。在政府關門整整35天期間內，民主黨籍眾議員沒人提議向川普讓步、給他築牆費，未傳出任何明顯異議聲。

甚至在川普的國情咨文演說上，裴洛西也反將川普一軍。她先以政府關閉國會維安人力不足為由，建議延期。川普說「不延」，料定她不敢不給他上台機會。結果裴洛西真的這麼做，她正式行文給川普，表明政府關門危機一日不解除，總統就不能到國會發表演說。川普拿她沒輒，只能宣布延期。

不過，在拒絕川普到國會發表演說的過程中，裴洛西仍謹守分際並待之以禮。一如她與川普互動時不卑不亢的作風。她說：「必須尊重他所代表的職位，或許尊重他的職位更甚於他本人。」

重點是：裴洛西似乎比川普昔日的政敵更明白，對付川普這號人物，一味退讓不是辦法，反而必須站穩腳跟堅持下去，並且願意打破所有政治慣例，例如取消國情咨文，才能成為最後的贏家。裴洛西果然贏了，而且短短一周內贏了兩次。

當然，裴洛西也不是為反對川普而反對，她深知美國民意站在她這邊。她相信民調結果，而民調顯示民眾把政府關門歸咎於川普吵著要築牆，而她拒絕就築牆事宜協商，寧可耐心等待共和黨陣營在強大民意壓力下不得不棄子投降。裴洛西運用的是政治歷練鍛鍊出來的策略，加上她準確的政治判斷以及過人的膽識和鎮定沉著，奠定最終勝利的基礎。

結果，淒慘的民調數字、參議院共和黨議員瀕臨叛變、25日美國東岸主要機場班機因受政府關門影響被迫停飛，以及數千名國稅局（IRS）員工無法到班工作，終於逼得川普不得不退讓。

美國眾院議長裴洛西（中）堅持立場，不配合總統川普以政府關門為手段脅迫取得築牆經費...
美國眾院議長裴洛西（中）堅持立場，不配合總統川普以政府關門為手段脅迫取得築牆經費的相關協商，讓川普終於知難而退 。 美聯社
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川普民主黨民調
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