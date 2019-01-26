影／航管請假航班停飛讓川普讓步 聯邦政府重啟三周

2019-01-26 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普25日屈服於政治壓力，簽署國會兩院一致通過的短期撥款法案，讓史上最長的聯邦政府停擺暫時落幕。

川普先在白宮玫瑰花園舉行記者會，「非常驕傲」地宣布他與國會達成的協議，讓聯邦政府恢復運作到2月15日，並稱受到政治糾葛影響的聯邦政府公務員是「了不起的愛國者」，將獲得全額補發的薪水。川普還稱他有一個強力的替代方案，只是他「目前」沒有用到、也希望沒有必要用到。

外界咸信，川普是指他有權宣布緊急狀態，將軍事預算轉撥給美墨邊境築牆，此舉也勢必引來憲政爭議與法律挑戰。

川普強調，已準備與國會就負責邊境安全的國土安全部的全年預算進行協商，也堅持必須築起有力的牆或鋼鐵柵欄。如果無法跟國會達成公平的協議，聯邦政府2月15日可能再度停擺。不然，就是他依憲依法賦予的權力，解決此一「緊急狀況」。

聯邦政府局部停擺的震波25日擴散到飛安系統，領不到薪水的航管人員請病假，導致數百個航班停飛或延遲起降；26000名國稅局公務員被召回，但其中14000人24日拒絕無償上班。聯邦調查局也感受到緊縮，局長雷伊選在內部錄影公告表達不滿。

不具名官員告訴路透，川普考慮到執法單位開始受到停擺的影響，才決定放棄去年12月底的強硬立場，讓聯邦政府各個機關部門獲得未來三周開門運作的預算。

之前，川普始終堅持，要是沒有排入邊境築牆費用，讓他兌現最重要的競選承諾之一，就要讓聯邦政府停擺下去，眾議院佔多數的民主黨卻拒絕鬆口。

川普25日簽署的短期預算中，邊境安全撥款仍維持現有水準，也沒有排入他念念在茲的邊境築牆費用，幾乎就是民主黨籍眾議院議長裴洛西的主張，即聯邦政府結束停擺後再討論邊境安全，加上民調也多認為他要為聯邦政府停擺負責，讓民主黨與移民政策鷹派認為1月再任議長的裴洛西贏得這一回合的較量。