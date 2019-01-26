尼克森的鐵粉史東 自稱「耍齷齪把戲」的共和黨人

2019-01-26 17:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合25日電



被特別檢察官穆勒起訴的史東(Roger Stone)，與川普有將近40年交情，並鼓動川普選總統；川普競選總統時他擔任顧問，並推薦原來的商業夥伴馬納福擔任競選組織主席。

宣稱不會反咬川普 川普回覆「有種」

史東被捕或許是求仁得仁，因為他自稱是「耍齷齪把戲」(dirty trickster)的共和黨人，幾個月來一直公開宣稱他預期自己會受到起訴，並堅持他絕不會作證反咬川普，川普也推文回覆「知道有人還有種，真好！」

66歲的史東是特立獨行的保守派政治顧問、策士和遊說代表，曾幫尼克森和雷根等共和黨人助選，包括派人到敵營刺探軍情；他更是尼克森的鐵粉，連後背上都有尼克森頭像的刺青。

他屢次宣稱，少年時期有人送他一本高華德著作的「保守派的良心」，他就此迷上政治。

他與馬納福曾共同成立1980年代勢力異常強大的顧問公司。1979年他在紐約幫雷根助選時，由著名的強硬派律師柯恩(Roy Cohn)介紹認識川普，兩人立刻成為好友。兩年後川普組織雇用史東和馬納福主持的遊說公司。

2000年即登記為川普組織遊說代表

2000年前後史東正式登記為川普組織的遊說代表，他也開始為川普的政治野心綢繆獻策。史東曾參加川普兩次婚禮，出席川普父母的喪禮，川普也參加了史東的婚禮。

他們也曾交惡，川普2008年就罵史東是「冷酷的失敗者」、「老想對他沒做的事情居功」。

但是，川普2015年6月一開始競選總統，史東就加入當時規模很小的競選作業，可是經常與競選組織經理李萬度斯基衝突，兩個月後就離開。

競選組織當時宣稱史東被開除，史東則宣稱他「開除了川普」。不過，史東仍與川普保持連繫，向川普提供意見，並在電視上幫他宣傳。

史東以耍弄見不得人的政治把戲自豪，從19歲開始幫尼克森助選就不斷加強這種聲名，這兩年還公開炫耀2016年大選期間，他如何與維基解密接觸。後者曾公布對喜萊莉．柯林頓不利的大批竊得的電郵。