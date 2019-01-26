親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

尼克森的鐵粉史東 自稱「耍齷齪把戲」的共和黨人

2019-01-26 17:43世界日報 編譯黃秀媛／綜合25日電

被特別檢察官穆勒起訴的史東(Roger Stone)，與川普有將近40年交情，並鼓動川普選總統；川普競選總統時他擔任顧問，並推薦原來的商業夥伴馬納福擔任競選組織主席。

宣稱不會反咬川普 川普回覆「有種」

史東被捕或許是求仁得仁，因為他自稱是「耍齷齪把戲」(dirty trickster)的共和黨人，幾個月來一直公開宣稱他預期自己會受到起訴，並堅持他絕不會作證反咬川普，川普也推文回覆「知道有人還有種，真好！」

66歲的史東是特立獨行的保守派政治顧問、策士和遊說代表，曾幫尼克森和雷根等共和黨人助選，包括派人到敵營刺探軍情；他更是尼克森的鐵粉，連後背上都有尼克森頭像的刺青。

他屢次宣稱，少年時期有人送他一本高華德著作的「保守派的良心」，他就此迷上政治。

他與馬納福曾共同成立1980年代勢力異常強大的顧問公司。1979年他在紐約幫雷根助選時，由著名的強硬派律師柯恩(Roy Cohn)介紹認識川普，兩人立刻成為好友。兩年後川普組織雇用史東和馬納福主持的遊說公司。

2000年即登記為川普組織遊說代表

2000年前後史東正式登記為川普組織的遊說代表，他也開始為川普的政治野心綢繆獻策。史東曾參加川普兩次婚禮，出席川普父母的喪禮，川普也參加了史東的婚禮。

他們也曾交惡，川普2008年就罵史東是「冷酷的失敗者」、「老想對他沒做的事情居功」。

但是，川普2015年6月一開始競選總統，史東就加入當時規模很小的競選作業，可是經常與競選組織經理李萬度斯基衝突，兩個月後就離開。

競選組織當時宣稱史東被開除，史東則宣稱他「開除了川普」。不過，史東仍與川普保持連繫，向川普提供意見，並在電視上幫他宣傳。

史東以耍弄見不得人的政治把戲自豪，從19歲開始幫尼克森助選就不斷加強這種聲名，這兩年還公開炫耀2016年大選期間，他如何與維基解密接觸。後者曾公布對喜萊莉．柯林頓不利的大批竊得的電郵。

川普婚禮共和黨
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

美國政府停擺35天 經濟損失1840億元

2019-01-26 22:17

川普重啟政府輸掉決定性戰役 未來兩年有硬仗要打

2019-01-26 23:14

MAGA事件羅生門？「美國高中生對峙原住民」爭議

2019-01-26 21:43

川普終於低頭暫重啟政府 裴洛西是怎麼辦到的？

2019-01-26 18:23

川普讓步重啟政府 共和黨內訌是關鍵

2019-01-26 23:36

美國迪士尼也過農曆年 「花木蘭遊行」超吸睛

2019-01-26 20:06

史東罪名沒有勾結俄國 彈劾川普恐將無望

2019-01-26 17:42

影／航管請假航班停飛讓川普讓步 聯邦政府重啟三周

2019-01-26 17:30

鑽研張大千畫作密碼 洛杉磯中醫自稱狂熱分子

2019-01-26 16:45

川普讓步重開聯邦政府 保守派紛紛痛批

2019-01-26 16:44

美政府暫恢復運作 川普國情咨文傳仍將延期

2019-01-26 15:32

非裔大媽14年後的逆襲！佛州州務卿上任不到3周閃辭

2019-01-26 13:46

通俄門調查／川普親信史東遭控7項罪名被捕

2019-01-26 13:32

川普親信被逮／民主黨：起訴史東只是序曲

2019-01-26 13:29

川普親信被逮／CNN三線索神推理！現場直擊史東被抓過程

2019-01-26 13:28

觀察站／川普這回輸得徹底 築牆預算沒到手還失了民心

2019-01-26 13:23

贏的關鍵／波洛西氣定神閒 坐等川普自爆

2019-01-26 13:20

川普讓步了 政府開門3周美股收紅

2019-01-26 12:58

美國政府重新開張 聯邦員工擔心再陷停薪煎熬

2019-01-26 12:48

通俄案川普心腹被捕 曝光索取抹黑資料勾當

2019-01-26 12:23

影片被曲解？美國高中生挑釁原住民的事實爭議

2019-01-26 12:22

誰說公務員餓不死？美政府放無薪假 巡警排隊領救濟餐

2019-01-26 11:00

美國會通過臨時支出法案 終結政府關門窘境

2019-01-26 09:25

川普同意暫啟政府 裴洛西打贏第一仗

2019-01-26 08:43

川普妥協美政府開門3週 威脅不給築牆會再關

2019-01-26 04:37

終於！川普宣布短期重啟方案 讓政府運作三周

2019-01-26 03:58

川普針對政府關門發表談話 參院著眼暫時性資金法案

2019-01-26 03:23

美政府恐關門到4月 共和黨內訌

2019-01-26 00:05

通俄門調查 川普前顧問遭控7項罪名被捕

2019-01-25 21:58

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

付不出28塊車錢被司機丟包 女醫學生零下20℃凍死

2019-01-26 21:30

川普終於低頭暫重啟政府 裴洛西是怎麼辦到的？

2019-01-26 18:23

終於！川普宣布短期重啟方案 讓政府運作三周

2019-01-26 03:58

記者直覺！CNN神推敲 獨家直擊FBI大陣仗逮捕川普親信

2019-01-26 09:12

誰說公務員餓不死？美政府放無薪假 巡警排隊領救濟餐

2019-01-26 11:00

馬來西亞與中國6000億元鐵路案告吹！

2019-01-26 13:26

美俄交鋒！據傳俄傭兵已前往委內瑞拉 保護馬杜洛安全

2019-01-26 09:03

非裔大媽14年後的逆襲！佛州州務卿上任不到3周閃辭

2019-01-26 13:46

悲痛！西班牙2歲男童落井兩周 屍體終尋獲

2019-01-26 11:34

巴西礦場水壩潰決 200人失蹤

2019-01-26 05:00

奇蹟！零度野外走失3天獲救 3歲男童：想看Netflix

2019-01-26 13:08

川普妥協美政府開門3週 威脅不給築牆會再關

2019-01-26 04:37

華為事件影響高科技領域 朱民：中美已停止相互投資

2019-01-26 18:35

影／航管請假航班停飛讓川普讓步 聯邦政府重啟三周

2019-01-26 17:30

日本熊本地震 最大震度5級

2019-01-26 13:36

美中俄角力 委國總統之亂前途難料

2019-01-26 00:05

川普讓步重開聯邦政府 保守派紛紛痛批

2019-01-26 16:44

影／可怕的悲劇！巴西廢礦場水壩潰堤 員工7死150失蹤

2019-01-26 13:41

委國經濟 崩潰速度冠全球

2019-01-26 00:05

通俄案川普心腹被捕 曝光索取抹黑資料勾當

2019-01-26 12:23

搶奪遊客食物 泰姬瑪哈陵警方拿彈弓對付猴子

2019-01-26 00:26

巴西水壩突然潰決 至少7死150人下落不明

2019-01-26 10:58

美媒：川普前顧問史東遭逮捕後 交保獲釋

2019-01-26 03:35

巴西水壩潰決 死亡增至9人300人失蹤

2019-01-26 19:24

菲南公投通過成立莫洛國自治區 盼終結長年戰亂

2019-01-26 00:19

干涉委國內政 強勢美國從沒放過拉美

2019-01-26 00:05

美國政府停擺35天 經濟損失1840億元

2019-01-26 22:17

日本國內外勞146萬人創新高 來自大陸最多

2019-01-26 11:15

川普針對政府關門發表談話 參院著眼暫時性資金法案

2019-01-26 03:23

菲南公投通過建「莫洛國」 盼終結戰亂

2019-01-26 14:28

川普重啟政府輸掉決定性戰役 未來兩年有硬仗要打

2019-01-26 23:14

美國會通過臨時支出法案 終結政府關門窘境

2019-01-26 09:25

美政府恐關門到4月 共和黨內訌

2019-01-26 00:05

川普讓步了 政府開門3周美股收紅

2019-01-26 12:58

美政府暫恢復運作 川普國情咨文傳仍將延期

2019-01-26 15:32

「黃背心」要參政 「紅圍巾」要上街

2019-01-26 14:28

推翻馬杜洛 傳委內瑞拉反對派事前外交穿梭密謀

2019-01-26 17:46

史東罪名沒有勾結俄國 彈劾川普恐將無望

2019-01-26 17:42

贏的關鍵／波洛西氣定神閒 坐等川普自爆

2019-01-26 13:20

觀察站／川普這回輸得徹底 築牆預算沒到手還失了民心

2019-01-26 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top