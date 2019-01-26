史東罪名沒有勾結俄國 彈劾川普恐將無望

2019-01-26 17:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合25日電



川普前政治顧問史東。 美聯社 分享 facebook 川普前政治顧問史東被聯邦調查局全副武裝人員逮捕，雖然引人注目，然而對於有意彈劾川普的民主黨人來說，這並不是一個好消息；因為在特別檢察官穆勒的起訴書中，史東被起訴的七項控罪裡，包括一項破壞官方正式程序、五項錯誤陳述和一項干擾證人，全部與川普被指與俄羅斯勾結無關。

史東數十年來在川普身邊擔任顧問，2016年總統大選期間，也是川普競選團隊重要顧問；在穆勒通俄案的調查裡，史東一直被認為是關鍵角色，有助從他身上打開缺口，確認川普選舉陣營是否與俄羅斯勾結，這也是有意彈劾川普陣營中所刻意追求的，然而從起訴書來說，並沒有看到這一點。

今日美國報報導，這並不是說穆勒逮捕及檢控史東是錯誤的，其實穆勒把史東作為主要目標的原因已很充分；然而史東在通俄門調查期間，始終堅稱他根本不知道維基解密的阿桑吉(Julian Assange)駭入及公開民主黨電郵內容之事，也不是直接知道俄羅斯駭客入侵民主黨的行為，從而無法說明他與俄羅斯的勾結。

在起訴書裡，也沒有說明史東參與了駭客攻擊或對攻擊提出任何建議；更重要的是，即使史東及川普競選團隊確實有尋求電郵內容的訊息，但這並不構成犯罪，只有破解或駭入電郵系統才屬犯罪行為。

報導說，一直以來，競選團隊經常希望從記者、洩密者或是其他人獲得機密訊息；事實上，喜萊莉．柯林頓同樣透過資助調查手段，以挖掘川普的隱私。

如此說來，穆勒顯然在史東身上找不到他與俄羅斯人勾結的證據，而只能以干擾證人等控罪提出檢控；報導說，也有人質疑，沒有了史東這個關鍵因素，川普與俄羅斯的關係，還有多少可以繼續追查下去？

穆勒一直努力不懈地要將史東緝拿到手，現在終於把他逮捕，無論是否值得；但對於尋求彈劾川普的人而言，就不是一個值得高興的消息。