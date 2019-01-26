非裔大媽14年後的逆襲！佛州州務卿上任不到3周閃辭

2019-01-26 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



佛州前州務卿艾特爾在2005年的萬聖節將臉塗黑，衣服還寫上「卡翠納受害者」的字眼。取自Tallahassee Democrat推特。圖截自CNN 分享 facebook 美國佛羅里達州新指派的州務卿艾特爾（Michael Ertel）遭起底扮成黑人大媽的喝醉照，顯然是在嘲笑卡翠納颶風受害者。這些照片曝光後，艾特爾24日已辭職。

塔拉赫西民主黨（Tallahassee Democrat）報紙登出這些照片，艾特爾將臉塗黑，戴著耳環和印花頭巾，短上衣寫著「卡翠納受害者」。該報指出，他的上衣字眼明顯在指卡翠納颶風，這場天災造成逾1800人罹難，並重創以非裔美國人為主的社區。

據稱這些照片拍攝於2005年的萬聖節，拍攝前兩個月前，卡翠納帶來致命暴風雨，襲擊墨西哥灣沿岸地區。同年年初，他被任命擔任塞米諾爾郡（Seminole County）的選舉監督員。

艾特爾2018年11月被選為州務卿，他才剛接下州務卿不到3周，因為14年前的不當舊照遭揭發，他在24日下午2時寄出短短兩行電郵給佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），告知州長他的辭職即刻生效。

艾特爾在寫給迪尚特的電郵中表示：「很榮幸能為您與佛州選民服務。」

迪尚特在瑪麗安娜市（Marianna）颶風紓困記者會上表示，他已接受艾特爾的辭呈。他說：「非常遺憾。他的工作表現很好。」他表示，他希望能領導有方，不樂見出現這些事情。

迪尚特辦公室表示，新聞媒體24日公開艾特爾假扮黑人的照片前，該辦公室並未見過這些照片。

49歲的艾特爾在事發後刪除自己的網路帳號，他在社群媒體遭許多網友砲轟。艾特爾向媒體證實他就是照片中的人，對此他表示：「我沒什麼好說的。」

律師布魯克斯（Cornell William Brooks）指出，當有一名獲選官員把自己的臉塗黑、戴耳環和頭巾，並稱自己是「卡翠納受害者」，這不只是在嘲弄那些受害者，無視他們的感受，這樣的政治人物就像內戰時期化妝取笑黑人的白人，上演著種族歧視。