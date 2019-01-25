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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

金山人語／美國政府關門 誰是真正的麻煩製造者？

2019-01-25 17:27世界日報 劉玉昕

一向予人以強者印象的川普，在國情咨文一事上，乖乖地輸給了波洛西。

總統到眾議院發表國情咨文演講，乃年度例行公事，但因政府停擺，波洛西通知白宮：今年的演講，等等再說吧。然總統意氣用事，竟想霸王硬上弓：歡迎要來，不歡迎也要來。沒料到，波老太可不是吃素的，議長槌輕輕一搖：沒門兒！

眾院乃波洛西地盤，美國「三分天下」有其一，豈能容你胡來？

川普吃一悶棍，自知理虧，只得認了。府會僵持之際，國情咨文小事一樁，但嘴上從不認輸的川普，在眾議長面前退縮，支持者可能失望了。

不過，讓支持者失望的，遠不止於此。

從競選開始，川普一直聲稱要為百姓做事，但政府關門，卻讓80萬聯邦雇員與家人陷「斷炊」境地，車貸房貸，托兒醫保，甚至柴米油鹽，都成了大問題。不止如此，日常仰賴政府濟貧支票購買食物、藥品的低收入大眾，包括鐵鏽州的鐵桿「川粉」，也馬上面臨喪失基本生活保障的危險。灣區各縣已感受到衝擊，阿拉米達縣議員陳煥瑛目前就呼籲，要及早尋求自救之策。

川普及其富豪內閣，不食人間煙火。其經濟顧問，竟說人們可利用政府關門去度假；其商務部長，聞有聯邦雇員到遊民中心領食物時，居然問：「為何不去銀行借錢？」讓人徒生「何不食肉糜」之嘆。沒錢怎麼度假？銀行貸款利息早晚要還，這對月進月出的支薪族而言豈非額外負擔？更何況，不是每個人都有足夠好的信用紀錄從銀行貸到錢。

對民間疾苦，川普漠視無感，為爭個人連任，竟欲豪擲57億元建一道無用的牆，且不惜以政府雇員及弱勢族群作人質和籌碼，為民服務的承諾終現原形。最新民調顯示，川普支持度僅34%，上任來最低；而對建牆紛爭和政府關門，逾60%選民認為責任在總統。

川普自誇是成功商人，最會談判、最善於達成交易，但現實卻是，建牆預算遲遲談不攏，府會僵局看不到任何和解希望。口無遮攔，虛張聲勢，到頭來一無所獲，只能低頭認輸，選民還敢期待在川普帶領下，「讓美國重新變得偉大」嗎？

川普讓選民失望，亦失信於國際。世界第一強國，任由政府失靈，民眾生活受困，食物藥品及機場海關安全遭受威脅，在其他國家看來，是治國災難，政府無能。「美國優先」，是優先變得更偉大，抑或優先變得更混亂、更分裂？

美國正面臨危機，誠如川普所說。但危機在邊境，還是在白宮？誰才是真正的麻煩製造者？

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