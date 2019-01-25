華裔奧運五金泳將 倪家駿罹癌

2019-01-25 17:44 世界日報 編譯組╱灣區24日電



華裔奧運五金泳將倪家駿患癌。 世界日報記者邱鴻安／翻攝 分享 facebook

華裔奧運五金泳將倪家駿（Nathan Adrian）24日在社交網站宣布，他得了睪丸癌，目前正在接受治療。但他仍以明年夏天的東京奧運為目標，計畫第四度參加奧運。

倪家駿在華盛頓州長大，母親是香港移民，他大學讀柏克萊加大，2011年公共衛生系畢業，2012年代表美國隊參加倫敦奧運，一舉奪得兩金，聲名大噪。

他的網上貼文說，他日前去打流感針，之後覺得身體有點不妥，於是接受檢查，結果查出得了睪丸癌；「好消息是，發現得早，我已經開始進行治療，治療也進展良好。」研究證實，睪丸癌並非絕症，發現得早，痊癒率達九成。

倪家駿說，他仍然以明年的東京奧運作目標，希望數周之後，可以恢復訓練。他又說，決定公開自己患癌的消息，目的是破除男性不願公開患病，特別是睪丸癌的禁忌。除了貼文，他還附上一張他與妻子在病床上所拍的照片。今年30歲的倪家駿，去年剛結婚。

倪家駿曾參加2008、2012和2016的三屆奧運，是美國隊50米和100米自由泳的主力，奪得五金一銀二銅八面獎牌。他五歲開始游泳，10歲開始進行頂級游泳員的訓練；他的父親曾將兒子奧運奪金的功勞歸功於他母親，因為他母親梁潔雲是一名「中國虎媽」。