何不食肉糜？美政府關門 川普政權不知民間疾苦

2019-01-25 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯邦政府局部關門，儘管可補發薪資，許多聯邦機構人員的生活已大受影響。然而，川普和周遭人士卻似乎不知民間疾苦。

一名白宮幕僚稱，這有如帶薪假期，川普兒媳稱值得為國家忍受「小痛苦」，商務部長羅斯甚至質疑，現金短缺的聯邦政府職員為何接受食物銀行救濟，卻不貸款支付帳單。川普則表示，對於關門造成的衝擊，聯邦雇員可「稍微調適」。這些衣食無憂的人士，對於基層人員似乎毫無悲憫之意。

美國政府關門，使80萬名員工至今無法領取薪資，一些聯邦政府職員只好前往收容所領取食物。羅斯接受CNBC訪問卻說：「我知道這狀況，但我無法理解，為何他們選擇前往避難所領取生活必需品，而非申請無息貸款；銀行正向聯邦雇員提供無息貸款，並且由聯邦政府擔保，沒有理由拿不到貸款。」

隨後，羅斯在接受彭博新聞訪問時表示，對聯邦職員的痛苦感同身受，並強調有關貸款的說法是為了傳達訊息，讓手頭緊的人瞭解可以申請貸款。

羅斯的說法引發抨擊，也凸顯川普政權對政府關門衝擊的冷漠態度。眾議院議長裴洛西說：「羅斯的態度正是『沒麵包吃，何不吃蛋糕？』」他也順便損了繼承家族財富後發展事業的川普，「或者是能跟老爸借錢」？

參院少數黨領袖舒默則表示，羅斯的看法，顯示當局的麻木不仁、對聯邦職員的冷漠。他也嘲諷羅嘶：「羅斯部長，不是每個人都能一通電話就要經濟人賣點股票換錢。」