何不食肉糜？美政府關門 川普政權不知民間疾苦
美國聯邦政府局部關門，儘管可補發薪資，許多聯邦機構人員的生活已大受影響。然而，川普和周遭人士卻似乎不知民間疾苦。
一名白宮幕僚稱，這有如帶薪假期，川普兒媳稱值得為國家忍受「小痛苦」，商務部長羅斯甚至質疑，現金短缺的聯邦政府職員為何接受食物銀行救濟，卻不貸款支付帳單。川普則表示，對於關門造成的衝擊，聯邦雇員可「稍微調適」。這些衣食無憂的人士，對於基層人員似乎毫無悲憫之意。
美國政府關門，使80萬名員工至今無法領取薪資，一些聯邦政府職員只好前往收容所領取食物。羅斯接受CNBC訪問卻說：「我知道這狀況，但我無法理解，為何他們選擇前往避難所領取生活必需品，而非申請無息貸款；銀行正向聯邦雇員提供無息貸款，並且由聯邦政府擔保，沒有理由拿不到貸款。」
隨後，羅斯在接受彭博新聞訪問時表示，對聯邦職員的痛苦感同身受，並強調有關貸款的說法是為了傳達訊息，讓手頭緊的人瞭解可以申請貸款。
羅斯的說法引發抨擊，也凸顯川普政權對政府關門衝擊的冷漠態度。眾議院議長裴洛西說：「羅斯的態度正是『沒麵包吃，何不吃蛋糕？』」他也順便損了繼承家族財富後發展事業的川普，「或者是能跟老爸借錢」？
參院少數黨領袖舒默則表示，羅斯的看法，顯示當局的麻木不仁、對聯邦職員的冷漠。他也嘲諷羅嘶：「羅斯部長，不是每個人都能一通電話就要經濟人賣點股票換錢。」
羅斯一席話引發爭議，但川普仍全力相挺。他表示，羅斯的說法是該婉轉些，但其用意是要強調銀行和其他機構會與聯邦職員一起努力度過政府關門的難關，羅斯「表現很好」。
留言