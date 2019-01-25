波洛西：國情咨文沒重開政府重要 川普推文反擊：不會讓步

2019-01-25 15:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合24日電



美國總統川普與民主黨籍的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)於24日再度針鋒相對；當波洛西正在舉行每周記者會，說明政府關門問題的同時，川普發推文反擊，宣示對於邊牆經費「我們不會讓步！」

美眾院議長波洛西。美聯社 分享 facebook

至於川普23日晚間同意延後發表國情咨文，波洛西表示感到欣慰，她認為與其他更重要的政策相比，國情咨文「在美國人民的生活中很不重要」。

川普在推文中說：「南西(波洛西)說她『實在不了解為什麼？』很簡單，沒有邊牆，做什麼都沒用。我們國家有機會大幅降低犯罪、人口走私、幫派與毒品，幾十年前早就應該做了，我們不會讓步！」

川普發出這條推文之時，波洛西正在記者會上說明參院24日表決的兩項提案；共和黨提案編列57億元，也就是川普想要蓋的邊牆經費；民主黨提案重開聯邦政府至2月8日，讓兩黨有時間協商邊牆，但不編列邊牆經費。

波洛西24日在記者會上說：「昨晚總統接受事實，也就是國情咨文應該在政府沒有關門的時候發表，我很高興這件事暫時落幕。與總統在(類似)競選的活動中大家為他歡呼的演說相比，這件事(發表國情咨文)在美國民眾的生活中很不重要，尤其是那些政府關門的受害者。」

她也表示，現在可以好好討論如何保護邊界、重開政府。

報導指出，在波洛西撤回對川普發表國情咨文的邀請後，川普23日晚間同意延後。波洛西指出，原本她發出邀請給白宮，是以為民主黨人快要與川普就政府臨時預算及邊界安全支出達成協議。

波洛西強調，眾院在民主黨主導下通過的預算案，幾乎與參院先前通過的相同，但川普受到保守派陣營大肆批評後改變主意，促使參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)撤回提案。