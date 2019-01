關鍵時刻遇強則讓? 川普只想保住面子

2019-01-25 15:15 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



美國總統川普縱橫商場40年後入主白宮,一路走來為自己塑造的個人形象向來是不屈不撓、絕不讓步的鐵漢;他常掛在嘴邊說,如果有人攻擊他,絕對以牙還牙,而且百倍奉還;話雖如此,身為企業家時期的川普,幾次面臨與他旗鼓相當,甚至比他更有權力的對手時,事實證明,最後妥協讓步的一方,都是川普,因為他最後全力想保住的,只是他的面子。

美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

這次川普與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)叫板,就是最新一例。

本周稍早,波洛西建議川普延後、易地或改用其他方式發表國情咨文,但川普23日致函波洛西,明確要求國情咨文要如期舉行,地點也不能改變;但相隔數小時之後,川普顯然放軟身段了,在推特發文寫道,波洛西有權決定國情咨文延後舉行,「我會等到政府關門風波結束再發表國情咨文。」

川普1987年推出的暢銷著作「交易的藝術」(Trump: The Art of the Deal)中寫道:「我稱之為人生失敗者的某些人,透過阻撓別人而獲得成就滿與滿足感。」

他在書中指出:「在我看來,如果他們有任何一點實力的話,就不會跟我作對。」

曾有幾次,川普好鬥好戰的個性降溫不少。1990年,債務纏身的川普被迫三更半夜與銀行代表、會計師及律師最後磋商,如果談判破局,他的賭場王國版圖將消失極大部分。

會議開始,川普一如往常意氣風發,自吹自擂,堅稱並不需要紓困方案,會有辦法籌募資金,獲得勝利;但與會人士回憶說,會議途中川普突然態度一百八十度轉彎,變得沉默,對人禮貌而尊敬,還語帶歉意。

川普在會中分析,他的名字與知名度可以讓房地產價值加分,因此銀行是需要他的。

最後,銀行同意對川普伸出援手,只不過一切條件由銀行說了算,川普只能每月領取零用金,他的房子、遊艇也被銀行行使留置權。

到頭來,川普獲得了他最想要的結果,也就是保住了面子,他的名字也繼續掛在大樓外。