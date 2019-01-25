關鍵時刻遇強則讓？ 川普只想保住面子

2019-01-25 15:15 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普縱橫商場40年後入主白宮，一路走來為自己塑造的個人形象向來是不屈不撓、絕不讓步的鐵漢；他常掛在嘴邊說，如果有人攻擊他，絕對以牙還牙，而且百倍奉還；話雖如此，身為企業家時期的川普，幾次面臨與他旗鼓相當，甚至比他更有權力的對手時，事實證明，最後妥協讓步的一方，都是川普，因為他最後全力想保住的，只是他的面子。

美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

這次川普與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)叫板，就是最新一例。

本周稍早，波洛西建議川普延後、易地或改用其他方式發表國情咨文，但川普23日致函波洛西，明確要求國情咨文要如期舉行，地點也不能改變；但相隔數小時之後，川普顯然放軟身段了，在推特發文寫道，波洛西有權決定國情咨文延後舉行，「我會等到政府關門風波結束再發表國情咨文。」

川普1987年推出的暢銷著作「交易的藝術」(Trump: The Art of the Deal)中寫道：「我稱之為人生失敗者的某些人，透過阻撓別人而獲得成就滿與滿足感。」

他在書中指出：「在我看來，如果他們有任何一點實力的話，就不會跟我作對。」

曾有幾次，川普好鬥好戰的個性降溫不少。1990年，債務纏身的川普被迫三更半夜與銀行代表、會計師及律師最後磋商，如果談判破局，他的賭場王國版圖將消失極大部分。

會議開始，川普一如往常意氣風發，自吹自擂，堅稱並不需要紓困方案，會有辦法籌募資金，獲得勝利；但與會人士回憶說，會議途中川普突然態度一百八十度轉彎，變得沉默，對人禮貌而尊敬，還語帶歉意。

川普在會中分析，他的名字與知名度可以讓房地產價值加分，因此銀行是需要他的。

最後，銀行同意對川普伸出援手，只不過一切條件由銀行說了算，川普只能每月領取零用金，他的房子、遊艇也被銀行行使留置權。

到頭來，川普獲得了他最想要的結果，也就是保住了面子，他的名字也繼續掛在大樓外。