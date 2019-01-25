川普周圍皆是「何不食肉糜」論者 對人民疾苦無感

2019-01-25 15:13 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)不解為何某些聯邦員工得為了解決家人三餐問題，被迫向食物銀行(food banks)甚至遊民救濟中心求助，還非常「英明」地提議，這些聯邦員工應該去申請貸款才對。羅斯如此不知民瘼，實堪比歷史上「何不食肉糜」的中國晉惠帝。

美國總統川普以及環繞在他身邊的「富人」，似乎完全無法理解一般民眾手頭拮据、經濟困頓的真實狀況。聯邦政府關閉進入第34天，川普以及川普家族成員、內閣官員在談到80萬名聯邦員工無薪可領的問題時，接連失言，發表引發爭議的談話，因此挨批「不知民間疾苦」。

華盛頓郵報報導，以民粹路線做為總統大選主軸的川普，競選期間口口聲聲說了解平民百姓的困難。但是，川普生長在富裕家庭，念的是貴族學校，靠著父親給他的數百萬元資金創業，人生當中大半時間是在紐約市與名人階級打交道，住的則是金碧輝煌的川普大樓。

當選總統之後，川普找來的內閣官員不乏身價以「十億元」計算的富豪朋友，如此現象幾乎確定政府團隊無法體會美國一般平民所面臨的現實生活問題。

商務部長羅斯要聯邦員工去申請貸款，以及川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)說聯邦員工是為崇高理想「犧牲」的談話，便是兩起最新實例。

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)日前則說，聯邦員工因政府關門放無薪假「反而賺到」，因為是不必動用到休假天數的免費休假。

不管是身為清潔工或警衛的聯邦員工，只要少拿一次薪水，可能就是從得以溫飽，頓時淪為生活在貧困之中。川普身邊所圍繞的人們，無法理解為何聯邦員工只是幾周暫時不領薪水，手頭竟然沒有寬裕現金可用，也不理解絕大多數美國民眾靠著每周或每兩周領取的薪水，繳交房貸、車貸、托兒費用等等生活開銷。