走私逾3000萬美元香菸 紐約6華人恐判10年

2019-01-25 13:42 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



美國紐約南區聯邦地方法院24日宣布起訴六名涉嫌走私超過3000萬元香菸的華裔，六人策畫走私和運輸價值高達3000萬美元未納稅的香菸，各被控一項密謀走私香菸和一項走私香菸罪，面臨最高十年監禁。

根據起訴書，被告分別為42歲的郭少軍(Shaojun Guo，姓名皆為音譯)、馮建江(Jianjiang Feng)、41歲的陳越娟(Yuejuan Chen)、66歲的高朱榮(Zhurong Gao)、43歲的林水英(Shuiying Lin)和44歲的程沃基(WoKit Cheng)，六人都報住在紐約。

從2013年6月到今年1月期間，這六人在紐約州內運輸和銷售超過1萬支香菸，而這些香菸應繳納州稅；在全美範圍內，六名被告涉嫌祕密走私約37萬5000個裝有香菸的紙箱，價值約3000萬美元，這些香菸都未納稅。

起訴書中也表示，2018年5月25日，林水英在曼哈頓喜士打街(Hester St.)附近的商店內售出一箱走私香菸。

紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey S. Berman)表示，被告運輸大量走私香菸，騙取市府、州府和聯邦的上百萬稅收收入，這些稅收原本可以用作癌症及吸菸引發的相關疾病研究，成為禁菸項目的資金等。

國土安全調查處(HSI)特勤主任梅朗德茲(Angel M. Melendez)說，無論是毒品、假貨還是未稅香菸，走私物品至美國都是重罪。

紐約市警察長佛西多(Joseph Fucito)也表示，被告所作所為導致紐約民眾的稅收被剝奪，影響到民眾的公共安全、教育、健康、房屋和社會服務。

六人於本月23日被捕，所持香菸和兜售走私香菸所獲的錢財都被沒收，六人各被控一項密謀走私香菸和一項走私香菸罪。下次出庭時間為本月31日。

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