親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

紐約華男謊報被搶卻擁彈藥庫 判囚3年半

2019-01-25 13:37世界日報 記者牟蘭／紐約報導

美國一名華裔男子日前向警方謊報自己被搶，稱住所內遭持有槍枝的匪徒入侵，反而被警方發現該住所的地下室內藏有多支步槍、手槍和子彈等武器，移交檢方後被控多項重罪；該男子日前認一項二級非法持有武器重罪，24日上午接受法官量刑，被判三年半的監禁及五年的庭外監管。

根據檢方起訴書，去年3月35日凌晨4時27分左右，市警109分局接到一名住在法拉盛茂比利大道(Mulberry Ave.)交137街名叫胡艾倫(Alan Hoo，音譯)的男子報案。

法律文件中稱，47歲的胡艾倫稱其住所遭到一名持有槍枝的匪徒入侵並開槍，他只能躲在廁所內等待警察。

根據警方調查，胡艾倫住所地下室的天花板和牆上有多處彈孔，且被發現藏有大量的手槍、氣步槍、一支裝有三發子彈的步槍以及裝有25發子彈的彈匣。

法律文件中還稱，警方在胡艾倫住所的地下室內搜出九個彈匣及一大包火藥。

警方調查發現胡艾倫是這些槍枝的唯一持有人，並將其逮捕，交由檢方以多項C類及D類非法持有槍枝、彈藥以及上膛槍枝等罪名起訴。

胡艾倫在去年12月認一項二級非法持有武器重罪，並在24日上午接受法官克魯(Barry A. Kron)量刑，被判三年半監禁，外加五年的庭外監管。

而根據警方消息，被告胡艾倫並非初犯，1988年5月16日他因在王子街交羅斯福大道處，被發現非法持有四個槍枝，遭到逮捕。

皇后區地區檢察官布朗(Richard Brown)24日表示，胡艾倫日前已承認他持有這些槍枝，並非之前告知警察這些槍枝屬於「入侵者」。

布朗說，被告在家中非法囤有大量的槍枝行為，不僅危害了附近居民的生活安全，還欺騙警察，謊稱自己有危險，騙警察到家中調查，「今天法官的量刑希望提醒人們，這種違法行為不能在法律中被容忍」。

槍枝
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

通俄門調查 川普前顧問遭控7項罪名被捕

2019-01-25 21:58

華裔奧運五金泳將 倪家駿罹癌

2019-01-25 17:44

金山人語／美國政府關門 誰是真正的麻煩製造者？

2019-01-25 17:27

川普槓上眾院議長 國情咨文演說延後非首例

2019-01-25 15:48

波洛西：國情咨文沒重開政府重要 川普推文反擊：不會讓步

2019-01-25 15:19

關鍵時刻遇強則讓？ 川普只想保住面子

2019-01-25 15:15

川普周圍皆是「何不食肉糜」論者 對人民疾苦無感

2019-01-25 15:13

何不食肉糜？美政府關門 川普政權不知民間疾苦

2019-01-25 15:11

政府關門領不到薪 美商務部長講幹話挨轟

2019-01-25 15:07

美參院築牆、政府重開案都未過

2019-01-25 14:02

走私逾3000萬美元香菸 紐約6華人恐判10年

2019-01-25 13:42

哈佛歧視亞裔訟案／雙方書面交鋒 2月13日結辯

2019-01-25 13:35

拒各國占便宜 川普拿貿易法案當令箭

2019-01-25 12:56

美議員提對等貿易法案 給川普更大權力課關稅

2019-01-25 12:55

美參議員提案課徵富豪稅 亞馬遜貝佐斯第一年得繳千億

2019-01-25 11:15

推動美國對等貿易法案 川普：因盟友更會占美國便宜

2019-01-25 08:50

CNN：川普堅持築牆 傳白宮已在研擬緊急命令

2019-01-25 08:27

翻開美大選史 提前開戰成常態

2019-01-25 00:09

國情咨文讓步 川普：關門結束再演講

2019-01-24 23:53

收川普親筆信 金正恩「滿意」

2019-01-24 23:46

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

森林中發現人肉塊 同事驚恐自首「參與肢解過程」

2019-01-25 10:14

帝寶沒放眼裡！美富翁瘋豪宅 彈指百億全球獵屋

2019-01-25 10:00

如廁請開燈！她脫褲上廁所 下秒遭1.6公尺蟒蛇咬屁屁

2019-01-25 11:40

為什麼委內瑞拉政局不穩 中國挫咧等？

2019-01-25 15:00

馬尾妹「經典表情」給要結婚的叔叔 網友看了全笑翻

2019-01-25 12:06

CNN：川普堅持築牆 傳白宮已在研擬緊急命令

2019-01-25 08:27

性感歌手解放雪白爆乳 網友瘋：好想當那把吉他

2019-01-25 21:18

經濟凶兆 歐洲日本PMI利空

2019-01-25 02:13

委內瑞拉總統鬧雙包 美中新戰場？

2019-01-25 00:18

嫌乘客體味太重 美國航空把一家人趕下飛機

2019-01-25 16:34

末日時鐘只剩2分鐘！全因世界面臨這兩大威脅

2019-01-25 10:06

晶片股帶動那斯達克指數上揚 費半創一個月來最大漲幅

2019-01-25 07:00

石油蘊藏世界第一 為什麼市場對委國動盪不痛不癢？

2019-01-25 10:26

日本流感持續延燒！ 女上班族昏倒月台遭電車輾斃

2019-01-25 18:17

愛吃麵包嗎？ 調查指這款麵包普遍含微量殺蟲劑

2019-01-25 17:42

科莫多龍吃不飽 印尼關閉國家公園一年

2019-01-25 15:53

19歲女懷孕四個月罹患血癌 兒出生夭折母病逝

2019-01-25 11:20

美國下令非緊急外交人員撤離委內瑞拉 建議美公民離境

2019-01-25 07:16

全球面臨3月瘋狂

2019-01-25 02:09

2025年全球近四分之三網路用戶 將只用手機上網

2019-01-25 00:52

川普為何反馬杜洛 卻接受其他獨裁政權？

2019-01-25 16:20

美國如何扳倒馬杜洛？波頓：切斷他的石油收入

2019-01-25 08:50

川普：中方非常希望達成貿易協議

2019-01-25 00:05

委內瑞拉危機 俄警告美國勿軍事干預

2019-01-25 09:27

中美走向對抗 北京學者：冷戰以來最嚴重

2019-01-25 15:56

扳倒馬杜洛的下一步？川普沒招 只能見招拆招

2019-01-25 12:14

它們的變化才真正讓人心碎 看大自然的十年挑戰

2019-01-25 16:49

垃圾的春天來了！澳洲新垃圾廠可回收9成廢物

2019-01-25 14:13

關鍵72小時！ 美與委內瑞拉將攤牌 川普是否出兵成焦點

2019-01-25 16:20

何不食肉糜？美政府關門 川普政權不知民間疾苦

2019-01-25 15:11

伊豆觀光列車將奔馳北海道 拯救JR北海道百億赤字

2019-01-25 11:00

委內瑞拉政盪 油市添變數

2019-01-25 02:17

美中貿易戰能否落幕？羅斯稱端視中國能否落實改革開放

2019-01-25 06:49

通俄門調查 川普前顧問遭控7項罪名被捕

2019-01-25 21:58

影／美頂尖大學 棄用華為等中企電訊產品

2019-01-25 12:52

英緝毒犬業績太好惹怒黑幫 開百萬賞金要牠狗頭

2019-01-25 17:07

英特爾第4季財報、展望不如預期 盤後股價崩跌7.8%

2019-01-25 06:22

戰爭天災未光顧！全球石油儲量一哥 委國經濟卻陷死亡螺旋

2019-01-25 23:18

波音也搶空中計程車大餅 Uber將在洛杉磯率先使用

2019-01-25 14:31

美國星巴克乘勝追擊 今年使出3大招數吸客

2019-01-25 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top