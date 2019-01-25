紐約華男謊報被搶卻擁彈藥庫 判囚3年半

2019-01-25 13:37 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



美國一名華裔男子日前向警方謊報自己被搶，稱住所內遭持有槍枝的匪徒入侵，反而被警方發現該住所的地下室內藏有多支步槍、手槍和子彈等武器，移交檢方後被控多項重罪；該男子日前認一項二級非法持有武器重罪，24日上午接受法官量刑，被判三年半的監禁及五年的庭外監管。

根據檢方起訴書，去年3月35日凌晨4時27分左右，市警109分局接到一名住在法拉盛茂比利大道(Mulberry Ave.)交137街名叫胡艾倫(Alan Hoo，音譯)的男子報案。

法律文件中稱，47歲的胡艾倫稱其住所遭到一名持有槍枝的匪徒入侵並開槍，他只能躲在廁所內等待警察。

根據警方調查，胡艾倫住所地下室的天花板和牆上有多處彈孔，且被發現藏有大量的手槍、氣步槍、一支裝有三發子彈的步槍以及裝有25發子彈的彈匣。

法律文件中還稱，警方在胡艾倫住所的地下室內搜出九個彈匣及一大包火藥。

警方調查發現胡艾倫是這些槍枝的唯一持有人，並將其逮捕，交由檢方以多項C類及D類非法持有槍枝、彈藥以及上膛槍枝等罪名起訴。

胡艾倫在去年12月認一項二級非法持有武器重罪，並在24日上午接受法官克魯(Barry A. Kron)量刑，被判三年半監禁，外加五年的庭外監管。

而根據警方消息，被告胡艾倫並非初犯，1988年5月16日他因在王子街交羅斯福大道處，被發現非法持有四個槍枝，遭到逮捕。

皇后區地區檢察官布朗(Richard Brown)24日表示，胡艾倫日前已承認他持有這些槍枝，並非之前告知警察這些槍枝屬於「入侵者」。

布朗說，被告在家中非法囤有大量的槍枝行為，不僅危害了附近居民的生活安全，還欺騙警察，謊稱自己有危險，騙警察到家中調查，「今天法官的量刑希望提醒人們，這種違法行為不能在法律中被容忍」。