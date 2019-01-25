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哈佛歧視亞裔訟案／雙方書面交鋒 2月13日結辯

2019-01-25 13:35世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

美國哈佛大學和學生公平入學組織（SFFA）23日分別提交文件，針對「哈佛招生程序歧視亞裔學生的訴案」庭審後雙方所呈的「提議事實」（proposed findings of fact）和「建議結論」（proposed conclusions of the law）文件做交叉辯論，兩方再次為各自論述和證據辯護。

哈佛歧視亞裔訟案，雙方再提文件固立場、批對方。 記者唐嘉麗攝影
哈佛歧視亞裔訟案，雙方再提文件固立場、批對方。 記者唐嘉麗攝影
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SFFA 2014年控告哈佛在招生過程中歧視亞裔申請人；去年秋天三周的波士頓聯邦法院庭審成為媒體焦點；此案結果可能決定全美大學的平權措施（affirmative action）命運。

據哈佛大學學生報Crimson報導，SFFA的簡報指哈佛在招生過程搞種族平衡，在仔細審查哈佛大學12月份提交文件中的259個論點，只有10個正確，另外249個不是不準確、就是不完整或有誤導。

SFFA指哈佛大學的錄取程序中對亞裔申請人的幽默、勇氣等個人評級打低分，對錄取有「負面影響」； 他們稱哈佛沒有認真研究種族中立的招生政策。

但哈佛大學辯稱，有種族意識的招生政策是確保校園多元化的唯一途徑；一些亞裔申請人個人評分較低，是因為推薦人和校友訪調員、而非招生官的意見。他們說，校方已探索非種族意識的招生選擇，但發現那樣不會產生足夠的多樣化學生群體。

雙方還爭論誰有舉證責任； SFFA認為，哈佛有證明自己無歧視的舉證責任；哈佛大學認為，原告需證明亞裔申請人受到有意識「種族敵意」和歧視。

23日提交的文件中，雙方仍然爭論兩方專家提出入學數據；哈佛方重申反對杜克大學經濟學家Peter Arcidiacono的分析，指其統計模型排除個人評級、運動員、校友子女等因素，「未能對招生程序實際運作進行建模」。

SFFA指哈佛聘請的克萊加州大學教授David E. Card的分析，沒有充分調查申請人的種族是否會影響其個人得分。

雙方律師將於2月13日再次出庭做庭審後結案辯論，法官預計在審後結辯幾個月後作出決定。法律專家預測，無論判決如何，此案最終會上訴至美國最高法院。

哈佛大學亞裔波士頓
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