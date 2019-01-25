推動美國對等貿易法案 川普：因盟友更會占美國便宜

2019-01-25 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普24日表示，美國被世界許多國家占便宜，有時盟友比非盟友更會占美國便宜，要解決美方所面臨的不公平貿易問題，「美國對等貿易法案」將是一項好工具。

此外，川普提及美中貿易指出，美方對中國採取的行動，將會產生巨大影響；雙方想達成協議，若能達成一項有利於智慧財產權等方面的協議。

彭博日前引述知情人士說法報導，指白宮與幾位共和黨議員致力於制定「美國對等貿易法案」（US reciprocal trade act），給予總統更廣泛權力，增加美國徵收的關稅；報導指川普原計畫在國情咨文演說敦促國會通過法案，但政府停擺，川普已同意延期發表國情咨文。

川普24日在白宮會晤共和黨國會議員，並向媒體表示，美國被全世界許多國家占便宜，他們向美國徵收高額且不公平的關稅，還有貿易壁壘，使美方無法出售農產品等商品。

川普指出，「美國對等貿易法案」將有助於美國與他國建立公平的競爭環境；各國多年來占美國便宜，其中許多是盟友，「有時盟友比非盟友更會占我們便宜」。

川普說，除了美國正在進行的各種貿易協議之外，「美國對等貿易法案」將提供解決問題的工具，無論對方的關稅多少，美方都能徵收相同的關稅；他認為，如此一來，他國將不再對美產品徵收關稅。

川普稱，「美國對等貿易法案」這項工具可以使他國上談判桌，讓他們降低對美產品的關稅，也能消除貿易壁壘。