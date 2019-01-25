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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

翻開美大選史 提前開戰成常態

2019-01-25 00:09聯合報 記者莊蕙嘉／報導

二○一六年大選前，共和黨內有超過八人角逐提名，最後皆不敵川普（左），民主黨候選人...
二○一六年大選前，共和黨內有超過八人角逐提名，最後皆不敵川普（左），民主黨候選人希拉蕊也敗陣。 （美聯社）
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民進黨四位大老本月初聯名要求蔡英文總統放棄競選連任，讓二○二○年台灣總統大選提前吹響哨音。在美國，政治人物布局參選總統的時程似乎也有逐漸提前的趨勢，民主黨麻州參議員伊莉莎白．華倫，在去年的最後一天宣布成立「試探委員會」，研究明年參選總統的可能性。

美國現任總統川普早就布局競選連任之路，去年二月任命數位專家為競選陣營經理。儘管距離明年十一月三日的大選還有六百四十多天，想挑戰川普的民主黨人已摩拳擦掌。除了華倫，前住宅部長卡斯楚也在上月宣布成立委員會，馬里蘭州眾議員迪蘭尼更是在前年就宣布參選。

對於有意問鼎總統的政客而言，宣布參選時間相當重要，不但能創造氣勢，對可能的對手形成壓力，更重要的是及早找到競選經費金主。

已故總統甘迺迪直到選前十一個月才宣布參選，前總統柯林頓也是在選前一年餘才加入選戰。不過近幾屆總統大選開跑時間愈來愈早，平均在選前兩年便有人宣布參選。

二○○○年：早早開跑卻延遲結束

民主黨明尼蘇達州參議員韋爾斯東在一九九八年四月宣布參選，距離大選還有兩年半以上。時任副總統高爾於一九九九年元旦正式宣布角逐，之後贏得民主黨提名。共和黨的布希在兩個月後也宣布投入選舉，二○○○年對上高爾，發生史上留名的佛州計票爭議，一個多月後才確定計票結果，布希以極小差距當選。

這次選舉另有一名要角，即房地產大亨川普，他在一九九九年十月宣稱民意要求他參選，因此成立試探委員會，並暗示要找電視天后歐普拉當搭檔，不過早早就收攤不玩了。

二○○四年：民主黨提前兩年前鳴槍

二○○二年十二月初，麻州參議員凱瑞在新聞節目中宣布成立選舉試探委員會，之後獲得民主黨提名，但敗給尋求連任的布希。

二○○八年：全是新手的選舉戰場

二○○八年共和黨總統候選人馬侃（右）政壇資歷深厚，可惜不敵歐巴馬。 （路透）
二○○八年共和黨總統候選人馬侃（右）政壇資歷深厚，可惜不敵歐巴馬。 （路透）
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這一年是美國政治史近半世紀以來，第一次完全沒有現任總統或副總統參選。

共和黨資深參議員馬侃於二○○六年十一月宣布參選，之後獲得共和黨提名，他選擇阿拉斯加州時任州長裴林為搭檔。民主黨愛荷華州前州長維薩克在二○○六年十一月期中選舉時透露有意角逐，同月月底正式參選。同黨的伊利諾州參議員歐巴馬及紐約州參議員希拉蕊．柯林頓同於二○○七年一月啟動試探委員會。最後由歐巴馬獲得民主黨提名並當選總統。

二○一二年：起跑較晚的一次

爭取二○○八年共和黨總統候選人提名失利的羅姆尼，這次選舉捲土重來，二○一一年四月成立試探委員會。同黨的明尼蘇達州前州長鮑蘭狄比他早一個月宣布參選，最後由羅姆尼獲得黨提名，不過仍敗給尋求連任的歐巴馬。

二○一六年：喊得早不如喊得巧

共和黨佛州前州長傑布．布希是最早布局大選的人之一，二○一四年十二月中表態「積極研究參選」。而最早正式參選的是德州參議員克魯茲，於二○一五年三月宣布。呼聲甚高的希拉蕊於一個月後宣布「我要參選總統」，並擊敗桑德斯獲得黨提名。

川普直至二○一五年六月才在自家川普大廈宣布參選，一開始不被看好，卻一路打敗同黨對手獲得共和黨提名，甚至贏得大選入主白宮。

民主黨共和黨美國大選歐巴馬川普
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