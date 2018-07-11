紐約源堂升五星旗 僑社：不滿蔡施政

2018-07-11 12:53 世界日報 記者 世界日報 記者 高梓原 ／洛杉磯報導



紐約源公所日前通過媒體發布公告，高調宣布將於8月公所大樓落成90周年之際，升掛中華人民共和國五星紅旗。近十年來，舊金山、紐約以及洛杉磯的傳統僑社中，將青天白日滿地紅旗易幟、撤下的事件頻有發生，對於此次再傳旗幟風波，是否可能引發連鎖反應，羅省溯源堂、羅省中華會館紛紛回應，影響不至波及南加，也有僑胞直言，每每易幟都與中華民國政府施政不當不無關係。

紐約源公所日前通過媒體發布公告，高調宣布將於8月公所大樓落成90周年之際，升掛中華人民共和國五星紅旗。圖／ingimage 分享 facebook

羅省溯源堂主席鄺偉生說，對於此次紐約決定完全不知情，因為溯源（堂/公所）在舊金山設有總堂，雖然在紐約、洛杉磯等全美不同地區設有支堂，但每一個團體都是獨立行政，所以此次紐約源公所的決定完全是由當地會員作出。由雷、方、鄺三姓宗親組成的羅省溯源堂已經迎來101年歷史，多年來歷屆僑團代表、元老一直以服務宗親為己任，大家也不涉足政治，作為華人來說希望看到兩岸和平統一，且無論中華人民共和國還是中華民國只要有難都會施以援手，所以事件不會對大家帶來影響。

對於此次紐約源公所升起五星旗，羅省中華會館主席梁永泰表示，在美國這個自由、民主的國度，每一個團體都有表達和實現想法的權利，作為外人來說，只需要對他人內部事物和決定表達尊重即可。對於羅省中華會館來說，百年以來一貫支持國父孫中山先生理念，崇尚民主、自由，也因此認同中華民國，這也是為何如今在會館門前，以及屬下羅省龍岡公所、秉公堂、合勝堂、至孝篤親公所旗杆上，依舊有青天白日滿地紅旗飄揚，這種傳統和理念也一直被廣大僑胞認同。

近十年來，易幟、撤旗、升上五星紅旗的事件在全美傳統僑社都屢屢上演。2003至2004年，舊金山華埠升起五星紅旗的傳統僑社數量多達十數個；2013年5月，舊金山中華總會館將懸掛百年的青天白日滿地紅旗撤下，升起中華人民共和國五星紅旗；2016年舊金山岡州總會館掛起五星紅旗，紐約中華公所易幟傳聞也喧囂塵上；同年，位於洛杉磯華埠黃氏宗親會也將青天白日滿地紅旗撤掉改升黃氏會旗，更鬧出不小風波。

對於類似情況的發生，羅省溯源堂顧問方杰洲認為，作為廣大海外僑胞來說，當然期盼兩岸和平統一是共同心願，但是如果把支持中國大陸政府和支持台獨政府這兩者讓僑胞選擇，當然無疑大家會更傾向於選擇前者。如今蔡英文政府的種種行為，也幾乎是不斷的讓僑胞們要面對類似選擇。

中華會館顧問張自豪則透露，羅省中華會館及屬下僑團多年來一直堅定支持國父孫中山自由、民主理念，在會館章程中雖然沒有明確提出要懸掛什麼旗幟，但因為已經是約定俗成和根深柢固的印象，所以每個僑團也非常遵守成規。除此之外羅省傳統僑社的支持度，也與當年孫先生四度訪洛與先賢、祖輩建立了深厚感情密不可分。如今蔡政府大談台獨的做法難免背離了國父先前的理念和使命，所以難以得人心也是正常。

對於此次東岸引發的旗幟風波，僑委會駐派單位、洛杉磯華僑文教中心副主任廖建勛回應，羅省中華會館和下屬27個傳統僑團，百年來堅定支持自由、民主的中華民國，經文處、僑教中心多年來也和傳統僑社僑團互動良好，相信南加傳統僑團會繼續堅定支持，未來經文處、僑教中心也會一如往常完善對僑胞服務。