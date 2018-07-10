川普：支持哺乳 但反限制奶粉宣傳

2018-07-10 15:25 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



對於川普曾揚言反對世界衛生大會（WHA）通過的一項「鼓勵哺乳」決議，川普總統9日在推特發文，指美國不是反對鼓勵哺育母乳，而是反對該決議要求限制宣傳嬰兒配方奶粉。 世界日報記者宋凌蘭／攝影 分享 facebook

川普政府今春曾試圖反對世界衛生大會（WHA）通過的一項「鼓勵哺乳」決議。但川普總統9日在推特發文說，美國不是反對鼓勵哺育母乳，而是反對該決議要求限制宣傳嬰兒配方奶粉。

川普批評紐約時報，指該報8日在一項報導中提到，美國官員想刪掉WHA決議中，要求立法人士對可能危害幼兒的嬰兒配方奶粉食品宣傳設制的措辭，同時也想刪掉敦促政府保護推廣和支持母乳哺育的字眼。

時報指出，今年春天，美國在聯合國轄下組織WHA舉行期間，想刪掉該決議相關措辭的努力，基本上沒有成功；大部分原始措辭仍然存在。時報還報導，美國代表團拿了嬰幼兒配方奶粉製造商的好處。

川普寫道：「美國堅決支持哺育母乳，但我們不認為讓女性接觸不到配方奶粉是對的。許多婦女因為營養不良和貧困，需要這種選項。」

紐約時報則在推特上回應川普表示，「我們的報導很正確。」同時提供了文章鏈接。

官方醫師和科學家一直不斷呼籲世界各國關注母乳哺育的好處。2011年衛生署長報告總結道：「母乳特別適合人類嬰兒營養需求，是具有絕佳免疫和抗炎特性的活體物質，可防止母嬰罹患眾多疾病。」

聯邦衛生與福利部發言人奧克利（Caitlin Oakley）表示，將美國的立場描述為「反對母乳哺育」顯然是錯誤的。

美國政府同時也否認美國官員在有關哺育母乳決議的辯論中，威脅要施加貿易制裁。

據紐時報導，美國代表團曾威脅厄瓜多，如果不撤掉該決議，就要在貿易和軍援方面施加報復；美國代表團也表示要削減美國給予世貿組織的經費，至少有十幾國因為害怕美國這麼做而避開該決議。