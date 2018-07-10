保守派努力有成 美出現1930年代以來首個保守最高法院

2018-07-10 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普9日提名卡瓦諾（左）出任最高法院大法官。路透 分享 facebook

紐約時報報導，美國總統川普9日提名卡瓦諾擔任最高法院大法官，完成美國歷史上無與倫比的30年大計，司法審判的最高殿堂往後將是保守派占穩定多數的局面，這可能影響未來的法律走向。

保守派團體正義委員會的主席雷威指出，打造由保守派主導的最高法院「已經努力了30年。這會是美國首次可以說，擁有一個保守派法院，1930年代以來的第一次」。

這是假設川普可讓分裂嚴重的參議院在面臨期中選舉之際同意卡瓦諾的任命，此事並非萬無一失。這次提名比過往都要重要，卡瓦諾上任將改變最高法院的權力平衡，因為即將在7月底退休的甘迺迪大法官是關鍵搖擺票。

左右兩派勢必在審查卡瓦諾時展開黨派立場和意識型態的激戰，而華府現在已經被黨派立場和意識型態所撕裂。

如果川普的任命案獲得確認，美國最高法院將有5位保守派大法官，比以往更向右傾。

保守派活動人士和組織自1980年代以來已經為此努力多年，他們決心避免前車之鑑----包括甘迺迪在內有多位由共和黨總統提名的大法官，上任後變得較溫和或自由派。

聯邦黨人協會、傳統基金會、司法危機網絡、司法行動組織，以及雷威的正義委員會等多個保守派團體，多年來不斷網羅新一代保守派法律人進入政府司法體系任職，就是想在大法官出缺時，能找到過往紀錄可供檢驗的潛在候選人。上次共和黨籍總統小布希考慮提名他的法律顧問邁爾絲出任大法官，但邁爾絲不是保守派熟悉的人士，他們不把她當自己人，全面予以封殺。

儘管川普有時會偏離保守派理念，但他似乎從小布希的經驗汲取到教訓，非常重視要任命受保守派歡迎的法官進入地方或高等法院，而他碰上兩次任命最高法院大法官的機會，都緊守保守派給的人選。對川普來說，這是一場彼此心照不宣的交易，是他守住政治基本盤的方法，儘管許多保守派人士對他的政策和醜聞心有疑慮。

川普從保守派人士提供的名單挑人，讓民主黨人不滿，賓州參議員凱西在川普宣布提名人選前就說，不管是誰出線，都是自華府政治沼澤腐敗過程產生的結果，他將封殺到底。

前高等法院法官麥康諾說，川普提名人選可能對墮胎和同性婚姻產生何種影響被過份關注，但其實不該期盼左派或右派，而是要期待找到一個能清楚理解法律和政策之間界線在哪裡的人。